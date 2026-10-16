Miền Bắc nắng ráo, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

Từ chiều tối qua đến sáng sớm nay (16/10), khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 15h ngày 15/10 đến 3 giờ ngày 16/10 có nơi trên 60mm như tại trạm Tam Giang Đông (Cà Mau) 90mm, Vĩnh Hòa Hưng (An Giang) 81mm, Trường Long (Cần Thơ) 75mm, An Phú (Tp. Hồ Chí Minh) 61mm.

Dự báo trong chiều và tối 16/10, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ.

TPHCM sáng nay trời nắng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM tiếp tục có mưa dông trong chiều và tối nay (16/10).

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, sáng sớm trời có sương mù, ngày nắng, đêm ít mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở miền Bắc.

Chất lượng không khí ở miền Bắc hôm nay được cải thiện. Vào lúc 6h sáng nay, chỉ có Hà Nội và Ninh Bình, chất lượng không khí ở ngưỡng kém (có hại cho người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch). Các khu vực còn lại chất lượng không khí tốt đến trung bình.

Thanh Hóa đến Huế sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo khoảng ngày 21-22/10, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hoà có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo khoảng ngày 18-20/10, khu vực Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà có mưa rào và dông rải rác. Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi khoảng ngày 21-22/10 cũng có mưa dông.