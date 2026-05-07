Washington ra điều kiện chấm dứt xung đột, Tehran nói gì?

Theo truyền thông quốc tế, Tehran mới đây đã nhận được đề xuất mới nhất từ Washington liên quan đến chương trình hạt nhân và hiện đang tiến hành đánh giá các nội dung cụ thể. Giới chức Iran chưa công bố chi tiết, song cho biết phản hồi chính thức sẽ được đưa ra sau khi hoàn tất quá trình xem xét nội bộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trong các cuộc trả lời phỏng vấn: “Bản kế hoạch và đề xuất của Mỹ hiện vẫn đang được Iran xem xét và sau khi hoàn tất quan điểm của mình, Iran sẽ chuyển tới trung gian Pakistan”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Xinhua

Ông Esmaeil Baghaei trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) sau đó cũng nhấn mạnh, việc trao đổi thông điệp thông qua bên trung gian Pakistan vẫn đang được duy trì và các văn bản đã trao đổi tiếp tục được xem xét. Phản hồi của Iran đối với các quan điểm của Mỹ liên quan đến đề xuất 14 điểm vẫn chưa được chuyển tới phía Pakistan.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tiếp phát đi những thông điệp cứng rắn nhưng để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Ông Trump cho rằng cuộc xung đột hiện nay có thể kết thúc nếu Iran chấp nhận các điều kiện mà Mỹ đưa ra liên quan đến chương trình hạt nhân và an ninh khu vực.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói: “Chúng tôi đang làm việc với những người rất muốn đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ xem liệu họ có thể đưa ra một thỏa thuận đáp ứng được yêu cầu của chúng ta hay không. Chúng tôi đang kiểm soát rất tốt tình hình”. Ông Trump cũng mô tả việc Mỹ phong tỏa hải quân đối với các tàu ra vào các cảng của Iran giống như một bức tường thép mà không ai có thể vượt qua.

Trước đó, The Guardian dẫn nguồn thạo tin tiết lộ về một bản kế hoạch dài một trang đang được lưu hành nội bộ, bao gồm các điều khoản cốt lõi của tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran. Văn bản này dự kiến tuyên bố chấm dứt chiến sự, đồng thời kích hoạt giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày để giải quyết các điểm bế tắc, bao gồm vấn đề hạt nhân, việc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran và an ninh tương lai tại eo biển Hormuz.

Một trong những điểm đáng chú ý trong đề xuất của Mỹ được cho là yêu cầu Iran chuyển lượng uranium làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này, thậm chí sang Mỹ dưới sự giám sát quốc tế. Washington cho rằng đây là bước đi cần thiết nhằm ngăn nguy cơ Tehran nhanh chóng phát triển năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, lực lượng Mỹ tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz đã thực thi các biện pháp phong tỏa bằng cách vô hiệu hóa một tàu chở dầu mang cờ Iran tên Hasna đang cố gắng di chuyển về phía một cảng của nước này vào sáng 6/5.

“Lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa bánh lái của tàu chở dầu bằng cách bắn nhiều phát đạn từ khẩu pháo 20mm của máy bay F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ. Tàu Hasna hiện không còn di chuyển đến Iran nữa. Cuộc phong tỏa của Mỹ đối với các tàu cố gắng đi vào hoặc rời các cảng của Iran vẫn được duy trì đầy đủ”, CENTCOM xác nhận.