Vụ bạo hành bé gái 3 tuổi con riêng của vợ: Đối tượng có thể bị xử lý thế nào?

Lý do người đàn ông ở TP.HCM đánh đập bé gái 3 tuổi

Ngày 4/7, Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp người đàn ông bạo hành bé gái 3 tuổi, liên quan video lan truyền trên mạng.

Nguyễn Hiền Phúc, 25 tuổi, thường trú tại phường Lái Thiêu, bị bắt khẩn cấp, tạm giữ để làm rõ dấu hiệu của tội "hành hạ người khác".

Nguyễn Hiền Phúc - người cha dượng đánh, đạp bé gái 3 tuổi là con riêng của vợ đã bị công an bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Nạn nhân là bé H.B.T.D., 3 tuổi, là con gái riêng của chị V., 26 tuổi, thường trú tại phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Chị V. và Phúc sống chung như vợ chồng, tại căn nhà trong hẻm thuộc đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định trong thời gian sống chung cùng mẹ và cha dượng, bé D. thường xuyên bị Phúc dùng tay, chân để đánh, đạp. Sự việc bé D. bị đánh xảy ra từ đầu năm đến nay.

Đỉnh điểm, vào ngày 26/3, cho rằng bé D. không chịu ăn và đứng khóc, Phúc dùng chân đạp khiến bé ngã, sau đó tiếp tục đánh bé.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Lái Thiêu đã mời Phúc lên làm việc và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu nhấn mạnh, hành vi bạo hành trẻ em của đối tượng đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để mang tính răn đe.

Hành hạ người khác bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Kim Thị Diễm Trinh – Công ty Luật TNHH Nguyễn Giang, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào.

Bởi vậy, hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé mới chỉ 3 tuổi là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự.

Trong vụ việc này, với kết quả xác minh ban đầu như trên cho thấy đối tượng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có nhận thức đầy đủ về hành vi của mình.

Camera ghi cảnh Phúc nhiều lần đánh, chửi bới, thậm chí còn bóp cổ bé gái. Ảnh cắt từ clip.

Trên phương diện pháp lý, việc khởi tố đối tượng về tội Hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự là có cơ sở nếu cơ quan điều tra xác định đây là hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên, gây đau đớn về thể xác hoặc tinh thần cho người lệ thuộc mình.

Bởi, bé gái mới 3 tuổi, sống chung trong cùng nhà, phụ thuộc vào người lớn về chăm sóc, bảo vệ, nên yếu tố lệ thuộc và yếu thế rất rõ.

Tuy nhiên, tội danh cuối cùng không chỉ dừng ở Điều 140 Bộ luật Hình sự nếu kết quả giám định cho thấy bé có thương tích đáng kể, hoặc hành vi có tính chất đặc biệt nguy hiểm như bóp cổ, đạp vào người trẻ nhỏ, đánh nhiều lần.

Khi đó, cơ quan điều tra có thể xem xét về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, với tình tiết nạn nhân là người dưới 16 tuổi, người phạm tội có tính chất côn đồ hoặc đối xử tàn ác.

Nếu chứng cứ cho thấy hành vi có khả năng tước đoạt tính mạng, đặc biệt là hành vi bóp cổ trẻ 3 tuổi, thì còn phải đánh giá khả năng xử lý ở tội danh nghiêm khắc hơn tùy hậu quả, ý thức chủ quan và mức độ nguy hiểm cụ thể.

Theo luật sư Trinh, đây không phải một phút nóng giận đơn lẻ bởi đối tượng đã có hành vi bị lặp lại nhiều lần, trong nhiều thời điểm, được camera ghi lại. Vì vậy vụ việc cần được nhìn như một quá trình bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình, không chỉ là một hành vi đánh trẻ.

Ngoài trách nhiệm hình sự của Phúc, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ trách nhiệm của người mẹ nếu có căn cứ cho thấy biết trẻ bị bạo hành nhưng không can thiệp, không trình báo, hoặc bỏ mặc trẻ trong tình trạng nguy hiểm.

Trách nhiệm này có thể ở nhiều mức độ, từ trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo Luật Trẻ em đến trách nhiệm pháp lý khác nếu có dấu hiệu che giấu, không tố giác hoặc bỏ mặc hậu quả.

“Pháp luật không chỉ xử lý người đánh trẻ, mà còn phải bảo vệ đứa trẻ khỏi việc bị đưa trở lại đúng môi trường đã khiến cháu bị tổn thương. Cần giám định thương tích, đánh giá tâm lý, áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp cho trẻ, và kiểm tra điều kiện chăm sóc sau khi vụ án được khởi tố” – luật sư Trinh nhấn mạnh.