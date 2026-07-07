Bãi biển Australia đóng cửa vì 'những quả cầu đen bí ẩn'

Lực lượng cứu hỏa bang Queensland chiều 3/7 nhận được thông báo về nhiều vật kim loại hình cầu cỡ lớn dạt vào bãi biển Forrest, cách thành phố Townsville khoảng 80 km về phía bắc.

Giới chức địa phương lập tức đóng cửa bãi biển để thu gom và kiểm tra các quả cầu bí ẩn này. Họ thiết lập vùng cấm quanh hiện trường, trong lúc các đội chuyên trách mặc trang phục bảo hộ thu hồi những quả cầu và đưa vào thùng chứa vật liệu nguy hiểm dưới sự giám sát của cảnh sát.

"Nếu phát hiện bất cứ vật thể đáng ngờ nào trong khu vực, đừng tìm cách chạm vào chúng. Hãy di chuyển ra xa và gọi cho đường dây khẩn cấp", lực lượng cứu hỏa bang Queensland cảnh báo người dân.

Bãi biển này nằm gần làng Forrest Beach, nơi có khoảng 2.500 người sinh sống, nên thông tin về những quả cầu bí ẩn dạt vào bờ đã khiến dân làng cảnh giác cao độ.

Một trong những quả cầu đen dạt vào bãi biển Forrest đêm 3/7. Ảnh: Sở cứu hỏa Queensland

Ngày 6/7, Cơ quan Vũ trụ Australia (ASA) ra thông cáo cho biết vị trí dạt vào và đặc điểm của những quả cầu này cho thấy chúng dường như là bình chịu áp suất thuộc hệ thống nhiên liệu của một phương tiện phóng vũ trụ. Bộ phận này tách ra và rơi trở lại khí quyển sau khi được phóng lên không gian.

ASA đang phối hợp với đối tác quốc tế để xác nhận chính xác loại tên lửa và quốc gia phóng.

Theo phó giáo sư Alice Gorman, chuyên gia khảo cổ học không gian và rác vũ trụ tại Đại học Flinders, những quả cầu này thường được gọi là "quả cầu vũ trụ". Chúng là bình chịu áp suất làm từ hợp kim titan có nhiệt độ nóng chảy rất cao nên thường vẫn nguyên vẹn sau quá trình rơi trở lại khí quyển.

Cận cảnh quả cầu đen nghi là rác vũ trụ dạt vào bờ biển Australia. Ảnh: Sở cứu hỏa Queensland

"Bề mặt các vật thể không có dấu hiệu bị cháy sém, cho thấy chúng có thể thuộc tầng một hoặc tầng hai của tên lửa, được tách ra trước khi phần còn lại của tên lửa tiếp tục đưa kiện hàng vào không gian", bà nói.

Gorman cũng nhận định các bình này có thể vẫn còn sót lại hydrazine, loại nhiên liệu tên lửa có thể gây hại cho sức khỏe con người nếu tiếp xúc trực tiếp.

Giới chức Australia cảnh báo người dân không được di chuyển hoặc tự ý thu gom bất kỳ vật thể nào tình nghi là rác vũ trụ, mà phải thông báo cho lực lượng chức năng.

Cư dân Trevor Kyle, người hỗ trợ cảnh sát tiếp cận khu vực phát hiện quả cầu đầu tiên, cho biết ban đầu nhiều người tưởng đó chỉ là phao hoặc thiết bị từ tàu thuyền. Tuy nhiên, giới chức sau đó đã huy động lực lượng xử lý bom mìn, cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp tới hiện trường vì lo ngại đây có thể là vật thể nguy hiểm.

Vị trí bãi biển ghi nhận những quả cầu đen trôi dạt. Đồ họa: Abc.net.au

Khi số vụ phóng tên lửa trên thế giới ngày càng tăng, các trường hợp rác vũ trụ rơi xuống Trái Đất hoặc dạt vào bờ biển sẽ xuất hiện thường xuyên hơn.

Đây không phải lần đầu Australia phát hiện rác vũ trụ dạt vào bờ. Năm 2023, Ấn Độ xác nhận một khối kim loại khổng lồ dạt vào bãi biển ở bang Tây Australia là bộ phận của tên lửa nước này. Một vật thể hình cầu tương tự cũng từng được tìm thấy tại Namibia năm 2011 và được cho là bình chứa nhiên liệu hydrazine của một tên lửa vũ trụ.