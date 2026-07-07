Ukraine tung tiêm kích MiG-29 ồ ạt ném bom hủy diệt các vị trí của quân Nga ở trung tâm Kostyantynivka

Ukraine tung đòn không kích dữ dội vào trung tâm thành phố Kostyantynivka

Một quả bom Không quân Ukraine đánh trúng ngôi nhà có lực lượng Nga đóng quân ở trung tâm Kostyantynivka trong một khu công nghiệp đầu tháng 7/2026. Hình ảnh từ kênh Telegram Sonyashnyk.

Một trong những cuộc tấn công được kênh Telegram Sonyashnyk, có liên hệ với lực lượng không quân Ukraine, công bố.

Theo đoạn video, một tiêm kích MiG-29 của Ukraine đã sử dụng bom hàng không tấn công chính xác vào một tòa nhà, đánh trúng cửa sổ nơi được cho là vị trí hoạt động của các kíp điều khiển UAV Nga.

Thông báo của kênh Sonyashnyk cho biết: "Không quân của chúng tôi đã giáng một đòn hủy diệt bằng bom hàng không vào vị trí của các kíp điều khiển UAV đối phương".

Video Không quân Ukraine đánh trúng ngôi nhà có lực lượng Nga đóng quân ở trung tâm Kostyantynivka. Nguồn Militarnyi

Theo đánh giá của nguồn tin, việc các kíp điều khiển UAV Nga có thể hoạt động từ khu vực này cho thấy các đơn vị xung kích của Nga nhiều khả năng đã tiến vào một phần khu vực trong thành phố và mở rộng phạm vi kiểm soát.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt

Thành phố Kostyantynivka hiện thuộc khu vực tác chiến của Cụm tác chiến chiến dịch "Phía Đông" của Ukraine.

Theo nhóm phân tích chiến trường DeepState, tính đến ngày 4/7, Kostyantynivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, mặc dù giao tranh ác liệt vẫn diễn ra liên tục tại một số khu vực.

DeepState cho biết quân Nga vẫn đang tìm cách thâm nhập vào thành phố.

"Các nỗ lực xâm nhập của đối phương đều bị phát hiện. Quân Nga bị tiêu diệt, đồng thời hỏa lực của Ukraine liên tục tập kích các tuyến hậu cần và khu vực tập kết binh lực của đối phương", nhóm này cho biết.

Ukraine bác tuyên bố chiến thắng của Nga

Trước đó, binh sĩ thuộc Quân đoàn số 19 của Ukraine đã công bố video quay tại Kostyantynivka nhằm bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố.

Theo quân đội Ukraine, các đơn vị của họ vẫn hiện diện tại nhiều khu vực trong thành phố và đang tiếp tục chiến đấu để ngăn Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Kostyantynivka.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Andriy Kovalev, cũng khẳng định các thông tin cho rằng thành phố đã bị Nga chiếm giữ là không đúng sự thật.

"Theo dữ liệu từ bản đồ tác chiến trong hệ thống chỉ huy tác chiến Dzvin-AS và hệ thống DELTA, Kostyantynivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Các đơn vị thuộc Quân đoàn số 19 của Cụm tác chiến 'Phía Đông' đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tại các vị trí được giao trong thành phố cũng như ở các khu vực tiếp cận", ông Kovalev cho biết.