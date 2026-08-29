Máy bay đi Đà Lạt phải quay đầu khi chuẩn bị cất cánh

Chuyến VN8020 của VASCO dự kiến rời sân bay Cần Thơ đi Đà Lạt lúc 8h ngày 28/8 bằng máy bay ATR. Khi đến làm thủ tục khoảng 7h, hành khách được thông báo chuyến bay hoãn đến 17h do tàu bay gặp sự cố kỹ thuật.

Chiều cùng ngày, khoảng 70 khách lên máy bay theo lịch mới. Tuy nhiên, khi tàu bay đang lăn ra khu vực chuẩn bị cất cánh, sự cố tiếp tục xảy ra.

"Máy bay đã lăn đi rồi dừng lại. Khoảng 10 phút sau, cơ trưởng thông báo tàu bay gặp trục trặc kỹ thuật, phải quay về nhà ga", một hành khách ở Cần Thơ kể.

Hành khách lên máy bay chuyến Cần Thơ - Đà Lạt chiều 28/8. Ảnh: Nguyên Anh

Toàn bộ hành khách được đưa trở lại nhà chờ. Khoảng một giờ sau, hãng thông báo chưa thể khắc phục sự cố, trả hành lý và dời chuyến sang sáng 29/8. Những người không tiếp tục hành trình được làm thủ tục hoàn vé.

Một số hành khách cho biết đã đặt phòng khách sạn tại Đà Lạt để nghỉ lễ 2/9 nhưng phải hủy chuyến đi, mất tiền cọc do lịch bay thay đổi.

Ngày 29/8, ông Nguyễn Đông Nguyễn, Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ, cho biết đường bay Cần Thơ - Đà Lạt đã khai thác trở lại trong sáng cùng ngày. Hành khách bị ảnh hưởng được bố trí chuyến hoặc hoàn vé, bồi thường theo quy định.

VASCO cũng tăng thêm một chuyến Cần Thơ - Đà Lạt trong ngày 29/8 để phục vụ hành khách.

Sân bay quốc tế Cần Thơ có công suất thiết kế khoảng 3-5 triệu lượt khách mỗi năm. Hiện sân bay khai thác các đường bay nội địa đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc và Đà Lạt. Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được khai thác trở lại từ ngày 19/8.