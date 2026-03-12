Có tới 150 lính Mỹ bị thương trong cuộc chiến với Iran

Con số thương vong này của lính Mỹ chưa từng được báo cáo trước đây liên quan đến xung đột Iran. Trước khi Reuters công bố con số này, Lầu Năm Góc chỉ tiết lộ 8 binh sĩ Mỹ bị thương nặng.

Lính Mỹ trong đường hầm. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ.

Trong một tuyên bố sau khi Reuters công bố báo cáo, Lầu Năm Góc ước tính con số thương vong là khoảng 140 người và cho biết phần lớn trong số họ bị thương nhẹ.

“Kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Thịnh nộ sử thi, khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong 10 ngày tấn công liên tục", phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, cho biết.

Ông Parnell nói thêm rằng 108 binh sĩ bị thương đã trở lại làm nhiệm vụ, còn 8 binh sĩ bị thương nặng đang được chăm sóc y tế ở mức cao nhất.

Reuters không thể xác định loại thương tích và liệu chúng có bao gồm chấn thương sọ não - một loại chấn thương thường gặp sau khi tiếp xúc với các vụ nổ, hay không.

Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2. Nước này cũng đã tấn công các phái đoàn ngoại giao tại các quốc gia vùng Vịnh cũng như các khách sạn và sân bay và làm hư hại cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Lầu Năm Góc cho biết số lượng các cuộc tấn công của Iran đã giảm mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, khi quân đội Mỹ ném bom kho vũ khí của Iran và nhắm mục tiêu vào số lượng bệ phóng tên lửa hạn chế hơn của Iran.