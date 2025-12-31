Xếp hàng, trải bạt từ trưa chờ đếm ngược ở bờ hồ Hà Nội

Hà Nội Countdown 2026 được tổ chức từ 19h ngày 31/12/2025 và kéo dài đến rạng sáng 1/1/2026.

Chương trình mang đến không gian âm nhạc sôi động, những màn trình diễn đặc sắc và khoảnh khắc đếm ngược khi hàng nghìn khán giả cùng nhau chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Các con đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu ùn tắc do dòng người đổ về rất đông. Khu vực này còn là một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao của Hà Nội.

Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, một sân khấu lớn được dựng lên để chào đón năm mới - Countdown 2026.

Các bạn trẻ sẵn sàng có mặt trước vài giờ đồng hồ để chọn chỗ đẹp đón xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động.

Cảnh tượng chiều nay dọc các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm.

“Chúng em đi theo tốp để cùng đón năm mới với nhau, là sinh viên nên bọn em có thời gian và cũng muốn để trải nghiệm đón năm mới ở Thủ đô nên quyết định đến sớm để chờ đợi”, Kiều Trinh (quê Nghệ An) cho biết.

Đường Lý Thái Tổ, Hàng Bài, Tràng Tiền… dòng người ùn ùn lúc 16h chiều nay.

Các vị trí nào có thể ngồi, xếp hàng là các bạn trẻ chiếm chỗ ngay.

Không khí sôi động từ các bạn trẻ tràn đầy năng lượng.

“Bọn em đến sớm quá nên phải trải bạt ngồi cho đỡ mỏi chân, dù sao cũng là chào đón năm mới, nên mọi người xung quanh cũng thông cảm. Chúc mừng năm mới mọi người ạ!”, Hiền, một bạn trẻ sinh viên hào hứng nói.

Không chỉ phía dưới, nhiều điểm cao cũng sẽ chật cứng người tối nay. Hầu hết đã được đặt chỗ để xem pháo hoa, giá vé mỗi chỗ ngồi có thể quan sát được pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm có giá từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu.

Hiện tại, thời tiết Hà Nội khá thuận lợi, trời khô ráo, nhiệt độ khoảng 15-17°C, rất thích hợp để người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc Countdown 2026, chào đón năm mới.