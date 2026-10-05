Cơ quan tố tụng thu giữ bao nhiêu tài sản trong vụ án Tuấn “Thần đèn”?

Trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”, SN 1974, có 5 tiền án, quê Thanh Hóa), thành viên góp vốn Công ty ALMA về ba tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết luận điều tra xác định, Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm là Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn “HD”, SN 1983), thành viên góp vốn Công ty ALMA cùng đồng phạm khai thác mỏ đất đá ngoài phạm vi cho phép với tổng sản lượng 169.231m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần đèn").

Tuấn “Thần đèn” và đồng phạm còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại của Nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng và cưỡng đoạt tài sản khi khai thác vào mỏ của Công ty DHT hơn 96.544 m3 đất...

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản gồm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gắn liền với đất của Tuấn “Thần đèn” và bị can này cũng nộp 14 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Tuấn “HD” cũng bị phong tỏa 3 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 9,17 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn “HD” còn nộp thêm 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Mỏ đất của công ty Tuấn "Thần đèn".

Trong vụ án, các bị can khác cũng nộp thêm hơn 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền khắc phục lên 28,3 tỷ đồng. Số tiền thu được đã vượt quá hậu quả của các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (14,4 tỷ đồng) và vi phạm kế toán (hơn 2,4 tỷ đồng).

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Theo đó, cơ quan điều tra kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố một số nội dung: Trước hết, cần chấp hành nghiêm quy định về quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Luật Địa chất và Khoáng sản; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật có liên quan; rà soát phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.

Tiếp đến là tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo quy định; có giải pháp hữu hiệu quản lý chặt chẽ sản lượng khai thác; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với địa phương của các tổ chức hoạt động khoáng sản.