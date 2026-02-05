Ly kỳ vụ chưa ly hôn vẫn được phường cho đăng ký kết hôn với người khác

Đăng ký kết hôn trái pháp luật

Ngày 4/2, bà M.T.H. (64 tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sẽ có đơn yêu cầu UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đưa ra kết luận giải quyết cuối cùng đối với việc đăng ký kết hôn trái pháp luật của chồng bà (ông B.Q.L., 66 tuổi) với người phụ nữ khác.

Bà H. phản ánh rằng, dù quan hệ hôn nhân giữa bà và chồng đang được pháp luật công nhận và bảo vệ. Thế nhưng, chồng bà vẫn được UBND phường Tự An (nay là phường Buôn Ma Thuột) cấp giấy chứng nhận kết hôn với người phụ nữ khác.

Bà H. cho biết, bà và ông L. lấy nhau từ năm 1985, có hai con chung. Về sau, ông L. cho rằng vợ chồng không hòa hợp về tính cách, không có tiếng nói chung nên ngày 22/7/2022 đã nộp đơn yêu cầu ly hôn.

Ngày 14/5/2025, TAND TP Buôn Ma Thuột (nay là TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk) xét xử sơ thẩm và chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông L. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bà H. đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án lên TAND tỉnh Đắk Lắk để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, khi bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, ngày 12/6/2025, ông B.Q.L. đã đăng ký kết hôn với bà N.T.H. (44 tuổi) tại UBND phường Tự An (nay là phường Buôn Ma Thuột) và được cấp giấy chứng nhận kết hôn số 64.

Cho rằng việc đăng ký kết hôn này vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, xâm phạm trực tiếp quyền, lợi ích hợp pháp của mình, bà M.T.H. đã gửi đơn phản ánh đến UBND phường Buôn Ma Thuột và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Cán bộ tư pháp thừa nhận sai sót

Theo báo cáo ngày 2/2/2026 của UBND phường Buôn Ma Thuột, ngày 27/1/2026, địa phương đã tổ chức buổi làm việc với bà M.T.H., ông B.Q.L. và những người có liên quan để làm rõ nội dung đơn phản ánh.

Tại buổi làm việc, bà T.T.H.Y., cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của UBND phường Tự An (cũ), nay là chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Buôn Ma Thuột, là người trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kết hôn của ông L. và bà N.T.H. Bà Y. thừa nhận trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

Theo bà Y., quá trình giải quyết hồ sơ có sai sót do thiếu kiểm tra, xác minh tình trạng pháp lý của bản án ly hôn. Dẫn đến việc, bà đã thực hiện đăng ký kết hôn cho ông L. và bà N.T.H. khi bản án ly hôn giữa ông này và bà M.T.H. chưa có hiệu lực pháp luật. Bà Y. đã đề nghị ông L. và bà N.T.H. thực hiện yêu cầu tòa án hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật.

Về phía ông B.Q.L. và bà N.T.H., hai người cho rằng việc đăng ký kết hôn là đúng quy định và không biết bản án ly hôn giữa ông L. và bà M.T.H. chưa có hiệu lực pháp luật.

UBND phường Buôn Ma Thuột đã tiến hành rà soát, xác định sai phạm, trách nhiệm đối với công chức tư pháp thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận kết hôn trái quy định pháp luật và sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

UBND phường Buôn Ma Thuột cũng xác định ông N.X.N. - Chủ tịch UBND phường Tự An (cũ) là người ký giấy chứng nhận kết hôn cho ông L. và bà N.T.H. Hiện ông N. đã chuyển công tác về UBND phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk), nên UBND phường Buôn Ma Thuột cho rằng không có cơ sở để xử lý trách nhiệm.