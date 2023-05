Lý do tàu metro bị vẽ bậy lần 2

Chiều 4-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP HCM tổ chức buổi họp báo để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và dịch bệnh trên địa bàn.

Liên quan đến vụ toa tàu tuyến metro số 1 tại depot Long Bình (TP Thủ Đức) bị vẽ bậy, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết đây là lần thứ 2 xảy ra việc vẽ bậy trên tàu metro. Do đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức quyết liệt điều tra, làm rõ vụ việc và đối tượng vẽ bậy để xử lý.

"Trong quá trình điều tra, nếu hành vi của đối tượng thực hiện gây ra thiệt hại về tài sản, đủ yếu tố hình sự thì sẽ xử lý hình sự để răn đe" - thượng tá Hà khẳng định.

Ông Hà cũng cho biết thêm trong thực tế, những trường hợp này chưa có tiền lệ xử lý hình sự. Tuy nhiên, công an đang quyết liệt để xử lý vụ việc.

Công nhân dùng dung môi để tẩy rửa các vết vẽ bậy trên tàu metro

Thông tin thêm về sự việc, ông Hoàng Mai Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 (thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM), cho biết lúc 3 giờ 15 phút ngày 29-4, bảo vệ tuần tra hiện trường, không phát hiện điểm bất thường. Đến 4 giờ 30 phút ngày 30-4, lực lượng bảo vệ phát hiện toa tàu số 2 thuộc đoàn tàu số 3 bị vẽ bậy.

Ngay khi phát hiện, lực lượng bảo vệ đã báo cáo công an phường Long Bình, TP Thủ Đức để phối hợp xem xét, xử lý. Sáng 30-4, lực lượng Công an TP Thủ Đức và phường Long Bình đã xuống ghi nhận hiện trường để điều tra. Việc tẩy rửa các nét vẽ bậy trên toa tàu đã hoàn thành lúc 11 giờ ngày 2-5.

Ông Hoàng Mai Tùng cho hay từ việc đoàn tàu bị bôi bẩn năm ngoái (tháng 6-2022), nhà đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu lắp đặt thêm nhiều camera và tăng cường các đội tuần tra, bảo vệ.

Lý giải vì sao có sự tăng cường bảo vệ mà đoàn tàu vẫn bị vẽ bậy, ông Tùng giải thích trong dịp lễ 30-4, đoàn tàu số 2 và 3 được di chuyển về bãi đậu tiếp giáp với nhà dân để phục vụ việc thi công đường ray trong depot Long Bình.

"Vị trí mới của toa tàu là khu vực đường ray tiếp giáp khu vực nhà dân. Khu vực này có một số vấn đề bất cập, có thể là người xung quanh đã quan sát, tìm cách thâm nhập"- ông Tùng nhìn nhận.

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 1 thông tin thêm, hợp đồng của Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM và nhà thầu đã bao gồm bảo hiểm toàn bộ thiết bị, tài sản, con người, nhân lực trong quá trình thi công, vận hành, bảo dưỡng.

Hiện tại, đoàn tàu trong quá trình thi công và thử nghiệm, chuẩn bị vận hành nên nhà thầu Hitachi là đơn vị chịu trách nhiệm chính.

Ông Tùng cho biết nhà đầu tư, nhà thầu đã lập quy chế phối hợp an ninh với công an, để có thể xử lý ngay những vụ việc nói trên.

Tàu metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa dài 61m (đều đậu tại depot Long Bình). Tàu được sản xuất tại Nhật Bản, tốc độ 110km/h (đoạn trên cao) và 80km/h (đoạn ngầm).

