Mới sáng sớm, TP HCM đã “hầm hập”, kết thúc nắng nóng bị lùi?

Nắng nóng gần 39 độ C Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày hôm qua (3-5), khu vực Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, trong đó các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Nam Bộ từ 35-38 độ C, riêng tại Biên Hòa (Đồng Nai) nhiệt độ lên đến 38.7 độ C.