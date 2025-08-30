Lý do bão số 6 không mạnh nhưng tác hại có thể rất lớn

Bão đổ bộ đúng vào khu vực vừa là tâm bão số 5

Sáng 30/8, tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp Cục Khí tượng Thuỷ văn đã Họp về dự báo cơn Bão số 6.

Đại diện các đơn vị dự báo ở Trung ương và các tỉnh đã tập trung thảo luận và thống nhất các nhận định về dự báo cơn bão số 6 trong đó nhấn mạnh Bão 6 tuy không lớn nhưng tác động trực tiếp đến các khu vực đó bão số 5 vừa qua nên cần hết sức đề phòng về gió ở các khu vực ven bờ đề phòng nguy cơ gió giật mạnh, sóng gây tác động đến các tuyến đê biển nguy cơ sạt lở thời gian tác động lớn nhất về gió là từ chiều đến tối nay khoảng từ chiều đến tối nay 30/8/2025.

Họp trực tuyến ứng phó với bão số 6 tại Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về mưa trước trong và sau bão là một mối nguy hiểm cho các địa phương vừa chịu ảnh hưởng bão số 5 nên đề phòng nguy cơ sạt lở lũ ngập lụt. Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Nguyễn Thượng Hiền yêu cầu các đơn vị dự báo theo dõi chặt chẽ, cảnh báo kịp thời hướng đi của bão, bám sát chính quyền địa phương để cảnh báo sớm các tác động.

Hệ thống dự báo cần đảm bảo mọi yêu cầu hoạt động của mạng lưới quan trắc trang thiết bị, đảm bảo truyền thông tin phục vụ dự báo sát thực tin cậy. Đặc biệt chú trọng phục vụ dự báo cho hoạt động trong dịp Đại lễ A80.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn. Trong 12 giờ qua (từ 20 giờ ngày 29/08 đến 8 giờ ngày 30/08), khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Quang 202,6mm, Đồn Biên Phòng571 184,8mm (Hà Tĩnh); Lâm Hóa 130,8mm (Quảng Trị); Bình Điền 90,4mm (TP. Huế);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 130mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Mưa lớn tiếp nối khi hồ đầy, đất ngập no nước nên rất nguy hiểm

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, bão số 6 sẽ mang theo một hoàn lưu mưa rộng từ Đà Nẵng đến Thanh Hóa. Khu vực tâm mưa lớn từ Huế tới Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 150mm-300mm, có nơi cục bộ trên 500mm trong quãng thời gian 2 ngày 30 và 31/8.

Tâm mưa lớn đổ bộ vào khu vực vừa xảy ra bão số 5 nên mực nước hồ chứa còn cao, đất ngậm no nước nên nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất rất cao.

Mưa từ 19h đêm qua (29/8) đến 11h sáng hôm nay (30/8) ở nhiều nơi tại Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh gần chạm mức 300mm, tại Vinh 150mm. Tâm mưa lớn vẫn đang nằm trên khu vực này và mưa lớn có thể kéo dài đến đêm nay. Khu vực Nghệ An và Thanh Hóa mưa kéo dài lâu hơn có thể tới sáng 31/8. Bão đi nhanh theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở khu vực gần tâm bão.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, cách đây 20 năm (29/8/2005) là ngày mà bão Katrina đổ bộ nước Mỹ. Đây là 1 cơn bão mạnh CAT5 ở ngoài khơi với khí áp thấp 902hPa và vận tốc gió 280km/h. Khi cơn bão tiếp cận đất liền bang Texas, bão còn mạnh CAT3 tương đương với bão Yagi đi vào miền Bắc của Việt Nam.

Năm đó nước Mỹ thiệt hại rất lớn về nhân mạng với con số được thống kê là 1833 người và thiệt hại kinh tế ước tính 108 tỷ đô la. Một số phân tích khác cho thấy bão gây thiệt hại 125 tỷ đô la. Đa số thiệt hại về người và tài sản do nước biển dâng và gió lớn.

Rất nhiều người đã chủ quan không sơ tán sớm và đến lúc bão vào gần bờ họ không kịp trở tay. Một nguyên nhân nữa đó là rất lâu trước đó vùng này không có bão lớn. Đa số nhà ở dạng biệt thự thấp tầng, tường ván ép và mái lợp yếu.

Trong khi bão Yagi ở Việt Nam với cấp gió và sóng tương tự nhưng chúng ta đã giảm thiệt hại rất nhiều do áp dụng chiêu: "sơ tán triệt để và quyết liệt". Do vậy chúng ta cùng cảnh giác rằng bão siêu lớn có thể xảy ra trong tương lai. Tuyệt đối không được chủ quan. Nếu nhà bạn ở vùng được dự báo có bão lớn tới, hãy tuyệt đối tuân thủ lệnh sơ tán của chính quyền.