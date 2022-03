Lực lượng 141 hoá trang làm nhiệm vụ, người dân cần nhận biết như thế nào?

Thứ Năm, ngày 10/03/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Kể từ 21h ngày 9/3, các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội thay vì cắm chốt cố định như trước kia, lực lượng này chuyển sang hình thức hoá trang, hoạt động di động. Vậy người dân cần nhận biết như thế nào để chấp hành khi bị kiểm tra.

Tổ công tác Y13/141 hoá trang và hoạt động di động nhưng vẫn có nhưng tín hiệu để người dân nhận biết và thực hiện công khai

Tạo sự bất ngờ

Chỉ trong đêm (9/3 đến rạng sáng nay 10/3), sau khi các tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội) bắt đầu triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới, thay vì lập chốt, các tổ công tác hoạt động linh hoạt, hoá trang và di chuyển trên khắp tuyến phố của 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa).

Ngay trong đêm đầu tiên ra quân, các tổ công tác 141 đã phát hiện, bắt giữ 44 phương tiện và 82 đối tượng thanh niên ngổ ngáo, vi phạm luật giao thông. Các lỗi vi phạm chủ yếu rơi vào hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không mang biển kiểm soát và lạng lách đánh võng…

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, trong 11 năm (từ tháng 8/2011 đến nay), hoạt động của lực lượng 141 Công an TP Hà Nội đã gây được tiếng vang với cả nước khi là mô hình trấn áp tội phạm đường phố hiệu quả, được nhiều tỉnh, thành phố học tập làm theo.

Tuy nhiên, trước tình hình mới, trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới của đối tượng ngày càng tinh vi, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tấn công tội phạm để phù hợp với tình hình mới trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng 141 nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn, đảm bảo công tác giữ gìn ANCT, TTATXH của Thủ đô.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, theo số liệu báo cáo tính đến nay, lực lượng 141 đã kiểm tra xử lý 383.613 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó tạm giữ 115.550 phương tiện, 104.961 bộ giấy tờ.

Lực lượng này cũng phát hiện, bắt giữ 12.122 vụ, 15.585 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Qua đó cũng thu giữ 135 súng các loại, hàng chục kilôgam ma túy và nhiều vũ khí thô sơ khác.

Trong đêm đầu triển khai phương thức hoạt động mới của các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội, các lỗi mà các đối tượng vi phạm chủ yếu là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn BKS, lạng lách, đánh võng...

Theo Công an thành phố Hà Nội, để tạo bất ngờ và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm đường phố, các tổ công tác 141 thay đổi phương thức hóa trang, chủ động tuần tra, kiểm soát. Phương thức này sẽ kết hợp cùng phương thức truyền thống là duy trì cắm chốt tại các địa điểm không cố định trấn áp mọi loại tội phạm, duy trì ANTT, tạo niềm tin trong nhân dân Thủ đô.

Lực lượng 141 hoá trang như thế nào?

Theo chân các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội vào đêm đầu tiên triển khai kế hoạch, phương thức hoạt động mới, phóng viên Báo CAND đã ghi nhận lại hoạt động tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn 4 quận nội thành Hà Nội trong đêm đầu ra quân của lực lượng này.

Ngay từ 20h 30’ tối 9/3 các tổ công tác 141 theo kế hoạch đã luôn sẵn sàng tinh thần tác chiến. Tuy nhiên, để đảm bảo kế hoạch được giữ bí mật, các CBCS tham gia tổ công tác đã được quán triệt rất rõ nội dung kế hoạch.

Đúng 21h cùng ngày, các đơn vị tham gia nhiệm vụ nhận được tín hiệu đồng loạt triển khai kế hoạch tuần tra khép kín địa bàn. Đến 22h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội CSGT 11 là Tổ trưởng đã kịp thời phát hiện 2 thanh niên “tóc xanh, tóc đỏ” điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm trên phố Đặng Văn Ngữ (phường Trung Tự, quận Đống Đa).

Tiếp ngay sau đó, 4 trường hợp (2 nam, 2 nữ) điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát và không đội mũ bảo hiểm tại phố Lương Đình Của (phường Kim Liên, quận Đống Đa) cũng bị tóm gọn. Các đối tượng và phương tiện vi phạm sau đó đã được tổ công tác bàn giao cho Công an các phường Kim Liên và Trung Tự.

Hai trường hợp điều khiển xe máy bằng 1 bánh tại khu vực trước cửa hầm Kim Liên (đoạn Lê Duẩn - Đại Cồ Việt) bị kiểm tra xử lý

Cùng thời điểm trên, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y13/141 do Đại úy Nguyễn Gia Nam làm Tổ trưởng, trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện nhóm thanh niên điều khiển 4 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát, phóng nhanh lạng lách và đánh võng. Ngay sau khi lọt vào “tầm ngắm”, nhóm đối tượng này đã bị kiểm tra bắt giữ.

Điều đáng chú ý, hầu hết các trường hợp vi phạm bị tổ công tác phát hiện yêu cầu kiểm tra đều tỏ ra rất bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi được các cán bộ của tổ công tác trấn an và giải thích thì những người vi phạm đều tuân thủ chấp hành theo yêu cầu của tổ công tác.

Liên quan đến hoạt động của lực lượng 141 hoá trang khi làm nhiệm vụ, để hướng dẫn người dân nhận biết và tuân thủ khi bị yêu cầu kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác 141 hoá trang làm nhiệm vụ được thực hiện theo quy trình của Công an TP, các chức năng nhiệm vụ theo biện pháp nghiệp vụ. Dù hoá trang để hoạt động nhưng khi kiểm tra, lực lượng vẫn có đầy đủ các lực lượng công khai, mặc dân sự nhưng đều có băng đeo đỏ của 141.

“Cán bộ làm việc bao giờ cũng có dấu hiệu nhận biết riêng như: phương tiện, các lực lượng (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường sở tại…). Trong kế hoạch hoạt động yêu cầu phải có Công an phường sở tại để sau khi nhận bàn giao đối tượng, tang vật vi phạm tiếp tục xác minh xử lý theo quy trình. Do vậy, khi các đối tượng có dấu hiệu vi phạm bị lực lượng tuần tra làm nhiệm vụ phát hiện yêu cầu kiểm tra cần phải chấp hành nghiêm”, Đại tá Nguyễn Hồng Ky khuyến cáo.

Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/-luc-luong-141-hoa-trang-lam-nhiem-vu-nguoi-dan-can-nhan-b...Nguồn: https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/-luc-luong-141-hoa-trang-lam-nhiem-vu-nguoi-dan-can-nhan-biet-nhu-the-nao--i646541/