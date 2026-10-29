Tổng thống Putin chỉ trích phương Tây ‘bóc lột’, tuyên bố Nga mang điều tốt đến châu Phi

Tổng thống Putin phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, ngày 28/10. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ 3 ở Mátxcơva ngày 28/10. Sự kiện kéo dài 2 ngày có sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Phi và phái đoàn chính phủ từ 48 quốc gia.

Ông cũng sẽ có các cuộc hội đàm song phương với nhiều nhà lãnh đạo trong số 22 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ châu Phi tham dự hội nghị, xoay quanh các vấn đề như thương mại, an ninh, vũ khí và ngũ cốc.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2019, sự kiện này là một phần trong nỗ lực có hệ thống của Nga nhằm gia tăng ảnh hưởng chính trị, kinh tế và quân sự tại châu Phi, nơi các lực lượng bán quân sự của Nga đang hoạt động.

Các cơ quan truyền thông nhà nước và tổ chức văn hóa của Nga đang tìm cách mở rộng hiện diện, trong khi các doanh nghiệp nhà nước Nga nỗ lực mở rộng lợi ích ở châu Phi trong nhiều lĩnh vực, từ khai khoáng đến sản xuất điện.

Việc tranh thủ sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo châu Phi và những quốc gia khác thuộc phương Nam toàn cầu cũng là một phần trong chiến lược của Mátxcơva nhằm đối trọng với sức ép từ phương Tây trên trường quốc tế, liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

“Châu Phi ngày càng khẳng định vị thế là một trong những nhân tố chủ chốt của nền kinh tế và chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, sự hình thành thế giới đa cực dĩ nhiên không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Quá trình này đang vấp phải sự phản kháng từ những quốc gia chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế đó, những nước vốn quen suy nghĩ theo lối tư duy của quá khứ thực dân và làm giàu đến mức khó tin”, ông Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga không nêu đích danh quốc gia nào. Ông nói về điều mà ông gọi là “những nỗ lực của các nước phương Tây” nhằm đẩy các quốc gia châu Phi trở lại tình trạng lệ thuộc vì nợ nần, đồng thời buộc họ phải chấp nhận nguồn vốn tài chính với điều kiện mang tính bóc lột. Theo ông Putin, điều này làm chậm quá trình phát triển dài hạn của châu lục.

Trái lại, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm chuyên môn, bao gồm cả công nghệ số, đồng thời hỗ trợ nội địa hóa sản xuất thay vì chỉ mua nguyên liệu thô. Theo ông, cách tiếp cận sẽ tạo việc làm và mang lại nguồn thu thuế.

Thủ tướng Burkina Faso Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo khẳng định hợp tác với Nga diễn ra minh bạch, bảo đảm lợi ích của cả hai bên và Mátxcơva không tìm cách xóa bỏ ngôn ngữ cũng như văn hóa châu Phi.

“Điều này hoàn toàn khác với những gì chúng tôi từng trải qua với nước Pháp”, ông nói với kênh truyền hình RT của Nga.

Tổng thống Putin nói tại hội nghị rằng Nga ủng hộ việc gia tăng ảnh hưởng của châu Phi tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Ông cho biết Mátxcơva sẵn sàng triển khai các dự án chung về cơ sở hạ tầng giao thông và nông nghiệp, đồng thời sẵn sàng cung cấp ngũ cốc và phân bón cho nhiều quốc gia châu Phi.