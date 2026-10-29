Hỏa hoạn bùng phát tại cơ sở vũ khí hạt nhân của Mỹ

Khu phức hợp K tại Khu vực Savannah River ở Nam Carolina. Ảnh RT

Vụ cháy bắt đầu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Savannah River, một phần của Khu vực Savannah River (SRS) gần Aiken, vào tối 29/10 và sau đó đã được dập tắt, các quan chức cho biết. "Không có báo cáo về sự ô nhiễm nào bên ngoài cơ sở bị ảnh hưởng", bộ phận này cho biết trong một tuyên bố.

Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt, các nhân viên không tham gia vào công tác ứng phó được lệnh tạm ngừng hoạt động và trú ẩn tại chỗ như một biện pháp phòng ngừa. Khu vực này đã bị đóng cửa đối với các phương tiện giao thông đến, trong khi giao thông đường sắt, đường sông và đường hàng không gần đó bị hạn chế.

Các quan chức đã dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp lúc 9:45 tối, cho biết các cuộc khảo sát phóng xạ không phát hiện thấy sự ô nhiễm nào đáng kể. Các biện pháp bảo vệ đã được dỡ bỏ, và địa điểm này được phép hoạt động bình thường trở lại vào thứ Năm.

Truyền thông địa phương đưa tin đám cháy bùng phát trong một phòng duy nhất và liên quan đến sự phát tán phóng xạ không qua xử lý ở mặt đất. Một nhân viên được cho là đã phải nhập viện với những vết thương nhẹ.

Được thành lập vào đầu những năm 1950 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, SRS ban đầu sản xuất plutonium và tritium cho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Mặc dù các lò phản ứng sản xuất của nó đã ngừng hoạt động, khu phức hợp này vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

SRS xử lý và bổ sung tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro được sử dụng để tăng sức công phá của đầu đạn hạt nhân. Cơ sở này cũng quản lý vật liệu hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ và thực hiện công tác làm sạch môi trường.

Chính phủ Mỹ cũng đang phát triển một cơ sở tại SRS để sản xuất lõi plutonium cho đầu đạn hạt nhân như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi một vụ hỏa hoạn quét qua căn cứ Wainwright của Lực lượng Vũ trang Canada ở Alberta, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 39 người khác bị thương trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. Theo quân đội Canada, gió mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh, bao trùm khu vực có binh lính đóng quân.

Tuần trước, Lực lượng Vũ trang Canada cho biết 27 binh sĩ vẫn đang nằm viện, trong khi 12 người đã được xuất viện. Cảnh sát quân sự đã mở cuộc điều tra độc lập về vụ việc.