13 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà bị ngập do hoàn lưu sau bão số 11

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh về tình hình ứng phó với mưa lũ sau bão số 11.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã khiến 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương. Thiệt hại tập trung ở Thái Nguyên (6 người chết và mất tích), Cao Bằng (1 người chết), Thanh Hóa (3 người chết và mất tích) và Bắc Ninh (3 người).

Toàn khu vực có 16.918 ngôi nhà bị ngập, trong đó riêng Thái Nguyên 5.096 nhà, Cao Bằng 7.290 nhà, Lạng Sơn 3.000 nhà và Hà Nội 1.055 nhà. Ngoài ra, 1.608 hộ dân đang bị cô lập, hơn 700 ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Hoàn lưu bão số 11 gây thiệt hại rât nghiêm trọng.

Về nông nghiệp, hơn 22.500 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hơn 1.000 con gia súc và hơn 217.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Đáng chú ý, đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) dung tích 4 triệu m³ đã bị vỡ do lưu lượng lũ quá lớn. Chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán 803 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người.

66 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước (Dự kiến sẽ thông xe trở lại trong tối ngày 08/10); dừng chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng; nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông. Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại.

Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg, cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh bị thiệt hại nặng gồm: Thái Nguyên (50 tỷ đồng), Cao Bằng (30 tỷ đồng), Lạng Sơn (30 tỷ đồng) và Bắc Ninh (30 tỷ đồng).

Cùng ngày, bốn đoàn công tác do Thủ tướng và các Phó Thủ tướng dẫn đầu đã đến trực tiếp các địa phương trên để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đã phát hành Công điện số 14 yêu cầu các tỉnh miền Bắc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu và sông Thương, đảm bảo an toàn đê điều và hồ chứa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn có thể còn kéo dài trong đêm 8/10 và sáng 9/10 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Lũ trên các sông vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu và chia cắt nhiều khu dân cư.

Chính quyền các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời kiểm tra an toàn hồ đập, đường giao thông và cơ sở hạ tầng thiết yếu.