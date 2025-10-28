Lũ lịch sử, nhiều bệnh viện tại Huế chìm sâu, sạt lở khắp nơi ở Đà Nẵng

Lũ kinh hoàng ở Huế, người dân than khủng khiếp quá

Sáng 28/10, lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm. Mực nước lúc 5 giờ trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,62m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,68 m. Nước lũ lên nhanh, xuống chậm khiến nhiều khu vực ở TP Huế ngập sâu trong biển nước.

Đến sáng 28/10, lũ trên sông Hương và sông Bồ vẫn ở trên báo động 3. Thượng nguồn đã ngớt mưa, nhưng do lượng nước tích tụ lớn nên lũ đổ về hạ du vẫn ở cường độ mạnh. Các phường, xã tại Huế đã di dời hơn 2.000 hộ dân từ vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Các khu vực ngập lụt ở bệnh viện cũng được di chuyển đến nơi cao. Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên báo động 3; sông Bồ xuống dưới báo động 3.

Nhiều khu vực dân cư ngập sâu. Theo dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương xuống mức báo động 3, sông Bồ trên báo động 2.

Theo Đài khí tượng thủy văn, trong 12-24 giờ tới, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Huế được xác định ở cấp 3 – cấp nguy hiểm, có khả năng gây ngập sâu, sạt lở tại nhiều khu vực thấp trũng, ven sông. Các địa phương được khuyến cáo tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập.

Đến sáng nay, mưa lũ đã gây ngập lụt tại địa bàn 32 xã, phường của Huế, mức ngập bình quân từ 1-2 m, có nơi sâu hơn.

Bên cạnh khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn ở những vùng thấp trũng, chính quyền thành phố đã phát cảnh báo về 30 điểm sạt lở nguy hiểm trên địa bàn, tập trung ở những địa phương vùng núi, ven biển, sông suối. Nhiều nhà dân ở Huế bị thiệt hại do mưa lũ. Trong khi các hồ chứa thủy lợi của Huế đạt 95% dung tích, tương đương 107/113 triệu m³.

Nước lũ dâng cao, bao vây nhiều khu vực trọng yếu, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, nước tràn vào toàn bộ khuôn viên gần 1m. Các dãy phòng tầng 1, ngập sâu ở các khoa Bệnh Nhiệt đới, Da liễu, Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh… Lúc 21h, ngày 27/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế và Bộ CHQS TP Huế được huy động khẩn cấp. Họ phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, bảo vệ chuyển từng bệnh nhân nặng, thiết bị y tế lên tầng cao.

Di dời người bệnh lên tầng cao.

Các phường Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Bài, Bình Điền, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc; quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét.

Lực lượng Quân đội, Công an giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn trong đêm.

Bộ đội có mặt tại những địa điểm xung yếu, ngập sâu di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Cũng trong đêm nhiều đội phản ứng nhanh, cứu hộ trong và ngoài TP Huế cũng đã dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ người dân suốt đêm.

(Ngọc Văn)