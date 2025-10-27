Lũ lên nhanh, 88 xã phường đối diện nguy cơ ngập sâu

Nước các sông ở Quảng Ngãi vượt báo động hai

Chiều 27/10, cầu sông Rin (cũ) vẫn đang ngập sâu 0,7 m, nước sông đục ngầu do kéo theo dòng bùn đỏ phía thượng nguồn. Một số cầu khác trên sông Trà Khúc và sông Vệ như cầu Xi Phông (Hành Phước - Hành Thịnh), cầu máng Hành Minh - Hành Nhân, cầu tràn Thạch Nham... cũng đang ngập khoảng nửa mét, lực lượng chức năng đang chốt chặn, hướng dẫn phương tiện đổi hướng.

Nước tràn qua cầu Sông Rin cũ ở Quảng Ngãi. Ảnh: Duy Cảm

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25 đến chiều 27/10, mưa lớn liên tục trút xuống Quảng Ngãi với lượng phổ biến 400-800 mm, riêng Trà Thanh gần 900 mm khiến nước sông dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Lúc 16h ngày 27/10, mực nước các sông Trà Khúc, Vệ và Trà Câu đều vượt báo động hai, trong đó sông Vệ có khả năng vượt báo động ba trong đêm.

Đến nay, hơn 120 hồ chứa ở khu vực Đông tỉnh và 80 hồ ở khu vực Tây đã đầy gần 80% dung tích, một số hồ tràn tự do như Vực Thành, Di Lăng, Tôn Dung đã đạt 100%. Mực nước hồ Nước Trong - hồ thủy điện lớn nhất tỉnh đạt hơn 82% dung tích, đang xả gần 1.200 m3 trên giây.

Nhà chức trách đã chốt chặn ở hai đầu cầu Sông Rin. Ảnh: Duy Cảm

Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ xuất hiện hơn 15 điểm sạt lở; nhiều tuyến đường miền núi cũng bị tắc nghẽn. Riêng đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ nối phía tây Quảng Ngãi với Đà Nẵng) xuất hiện hơn 5 điểm sạt lở với lượng đất đá khoảng 3.000 m3. Sau hai ngày, nhiều vị trí vẫn chưa được khắc phục. Chiều 27/10, Trạm CSGT Ngọc Hồi cùng Đội SOS đèo Lò Xo đã vượt các điểm sạt lở tiếp tế lương thực cho tài xế và phụ lái bị kẹt trên đèo.

Do sạt lở, khoảng 2.000 người dân các xã miền núi và phía tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) phải sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại ban đầu ghi nhận 8 ngôi nhà bị hư hỏng, 30 ha đất canh tác bị sa bồi, hơn 500 m ống nước sinh hoạt bị cuốn trôi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ứng phó, di dời dân vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng khắc phục sạt lở và đảm bảo giao thông. Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn duy trì trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.