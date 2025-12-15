Bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM

Ngày 15-12, Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, báo, gấu…

Một con hổ gầy yếu được nuôi nhốt tại phường Đông Hòa, TPHCM

Công an phối hợp lực lượng kiểm lâm đã làm việc, xác định có 2 con hổ, 2 con gấu, 1 con báo đốm đang được nuôi nhốt tại cơ sở nuôi nhốt thí điểm động vật hoang dã của ông Ngô Duy Tân (phường Đông Hòa, TPHCM).

Các cá thể hổ, báo, gấu đến thời điểm hiện tại chưa có hồ sơ quản lý nhưng xác định 2 con hổ đã nhiều năm tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe ốm yếu.

Được biết, nhiều năm trước một số con hổ nuôi nhốt tại cơ sở này đã bị ốm yếu, chết và được mang đi tiêu hủy; số còn lại ông Ngô Duy Tân bàn giao lại cho cơ quan chức năng nhưng không đơn vị nào nhận dẫn đến việc phải nuôi nhốt tại cơ sở này.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra, lập biên bản, xử lý số động vật hoang dã kể trên.

Một số hình ảnh tại khu nuôi nhốt: