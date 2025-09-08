Lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An về bữa ăn ở nhà lãnh đạo cấp cao

Ngày 8-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, các địa phương Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Trong phần thủ tục phiên tòa, thư ký cho biết bị cáo Võ Tá Thanh (cựu cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Bị cáo bị đột quỵ, có xác nhận của bệnh viện.

Xét thấy việc này có căn cứ, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt của ông Thanh.

Bị cáo Võ Tá Thanh bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi kết thúc phần thủ tục, đại diện VKS công bố bản cáo trạng truy tố 29 bị cáo. Vào cuối buổi sáng, HĐXX bắt đầu tiến hành xét hỏi.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Cuộc gặp ở nhà lãnh đạo cấp cao

Người đầu tiên khai báo là bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Ông Hưng nói chấp nhận các nội dung truy tố trong bản cáo trạng và không có ý kiến gì khác.

Theo lời khai của ông Hưng, Tập đoàn Thuận An có vốn 800 tỉ đồng, bản thân ông Hưng sở hữu 86%, vợ bị cáo hơn 10%, bố bị cáo sở hữu hơn 3%.

Đối với các hành vi sai phạm tại Dự án cầu Đồng Việt ở Bắc Giang, ông Hưng khai khi đó, bị cáo biết UBND tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án. Vốn có quan hệ trước với ông Dương Văn Thái (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang), ông Hưng hẹn gặp giúp đỡ.

Một tuần sau việc hẹn gặp, bị cáo có gặp ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và kể lại chuyện xin tham gia thi công cầu Đồng Việt. Bị cáo có hỏi bị cáo Hà về việc nhờ ông này chuyển máy cho lãnh đạo cấp cao, nhờ nói một tiếng với ông Thái.

Đến hôm hẹn gặp ông Thái, trên đường đi Bắc Giang, bị cáo có nhắn tin cho ông Hà nhờ ông Hà chuyển máy cho lãnh đạo cấp cao nói chuyện với ông Thái. Tuy nhiên, bị cáo Hà nói đang bận, bảo bị cáo liên hệ với thư ký của lãnh đạo.

10 giờ hôm đó, bị cáo gặp mặt ông Thái và nhờ ông Thái ủng hộ cho Thuận An. Ông Thái có bảo dự án cầu Đồng Việt đòi hỏi công nghệ cao, nếu Thuận An làm được, ông Thái sẽ ủng hộ.

Khi về, bị cáo có khoe với bị cáo Hà việc ông Thái hứa ủng hộ.

Vẫn theo lời khai của ông Hưng, sau đó, bị cáo Hà nhờ ông Hưng tổ chức bữa ăn ở nhà lãnh đạo cấp cao. Tại đây, bị cáo có gặp ông Thái ở đó nhưng chỉ chào hỏi, nói chuyện chung chung.

Tại buổi gặp đó, bị cáo không biết bị cáo Hà có nhờ ông Thái giúp đỡ Tập đoàn Thuận An hay không. Nhưng bị cáo Hà nói đã nhờ rồi.

Tiếp đó, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu và trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Có đưa tiền nhưng không nhớ chi tiết

Quá trình đó, ông Hưng có đến Ban QLDA gặp bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA) nhờ quan tâm hỗ trợ. Sau đó, ông Hưng về, giao bị cáo Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) chỉ đạo anh em dưới quyền thực hiện. Tổ công tác đó lập một nhóm viber, bị cáo có tham gia, đọc và theo dõi công việc. Việc gì cần thì bị cáo có ý kiến chỉ đạo, còn không tự anh em làm.

“Trước khi đấu thầu, bị cáo không đưa tiền cho ai. Sau khi trúng thầu, được thanh toán, bị cáo có bồi dưỡng cho các cơ quan, cá nhân”- bị cáo Hưng thừa nhận.

Tuy nhiên, quá trình khai báo, ông Hưng nhiều lần nói không nhớ chi tiết việc đưa tiền, chỉ nhớ có đưa và chấp nhận các con số cáo trạng truy tố.

Ông Hưng khai đã đưa tiền cho ông Dương Văn Thái. Đối với người của Ban QLDA, ông Hưng chi 3% giá trị được thanh toán trước thuế thu nhập.

Ngoài ra, ông Hưng có gặp bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) ở nhà lãnh đạo cấp cao. Sau khi đấu thầu, bị cáo có đến gặp ông Pích và trực tiếp cảm ơn số tiền 1 tỉ đồng.

Về nguồn tiền chi cho các cá nhân, đơn vị, ông Hưng khai đó là tiền thu của 3 doanh nghiệp là thành viên trong liên danh nhà thầu. Ngoài ra, ông Hưng còn gửi giá vào 2 doanh nghiệp khác với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng. Nhưng ông Hưng không nhớ rõ các chi tiết và thừa nhận số tiền thiệt hại hơn 96 tỉ đồng bị cáo buộc ở dự án này.

Đối với các dự án gói thầu tại Quảng Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang và Bộ GTVT, ông Hưng thừa nhận cáo buộc, các con số thiệt hại mà cáo trạng nhắc đến, thừa nhận đã đưa tiền cho một số cá nhân sau mỗi lần được trúng thầu.

Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, tiền chi cho các cá nhân sau mỗi lần trúng thầu bị cáo trích từ khoản thu từ các nhà thầu phụ và tiền gửi giá vật liệu khi thực hiện các gói thầu.