Bên trong chuyến bay đặc biệt vừa hạ xuống sân bay Long Thành

Đúng 16h05 ngày 15/12, chuyến bay VN-5001 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh an toàn xuống đường băng sân bay Long Thành (Đồng Nai), trong sự chứng kiến của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường.

Đây là chuyến bay kỹ thuật đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử khi trở thành chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành - dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Chuyến bay do cơ trưởng Trần Tuấn Hưng điều khiển, sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, mang số hiệu VN-A863. Máy bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất và thực hiện hành trình bay ngắn sang Long Thành theo phương án bay kỹ thuật đã được phê duyệt.

Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, ghi nhận thành công của chuyến bay đặc biệt này.

Chuyến bay VN-5001 không chở hành khách, chỉ gồm tổ bay và lực lượng kỹ thuật, nhằm thực hiện bước đánh giá cuối cùng đối với toàn bộ điều kiện khai thác của sân bay Long Thành trước khi đón chuyến bay chính thức dự kiến vào ngày 19/12 tới.

Tàu bay được lựa chọn cho chuyến bay đặc biệt là Boeing 787-9 Dreamliner - dòng máy bay thân rộng tầm xa hiện đại đang được Vietnam Airlines khai thác trên các đường bay quốc tế dài.

Máy bay có sức chở khoảng 290 hành khách, tầm bay hơn 14.000 km, sử dụng động cơ GEnx với ưu thế tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí khai thác so với các thế hệ thân rộng trước đây.

Trong chuyến bay kỹ thuật này, các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ hệ thống phục vụ bay tại sân bay Long Thành, từ hệ thống dẫn đường, thông tin, liên lạc, điều phối tàu bay, đến hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ và khả năng phối hợp giữa các lực lượng điều hành bay.

Việc chuyến bay hạ cánh an toàn được xem là bước kiểm chứng quan trọng, khẳng định các hạng mục then chốt của sân bay Long Thành đã sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, an ninh hàng không trước khi chính thức được đưa vào khai thác.

Theo kế hoạch, các chuyến bay kỹ thuật giữa Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành sẽ tiếp tục được Vietnam Airlines thực hiện theo các đường bay tiêu chuẩn gồm L637, L643, M768, W1 và N500 cho cả hai chiều, phục vụ công tác đánh giá, hoàn thiện quy trình vận hành trong giai đoạn nước rút của dự án.