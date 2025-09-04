Livestream nhảy lầu: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Đêm 2-9 rạng sáng 3-9, cộng đồng mạng chấn động khi TikToker Anh Thư (MiuYeeu) phát trực tiếp khoảnh khắc tự tử. Hình ảnh cô run rẩy bước qua lan can rồi buông bỏ tất cả khiến nhiều người sốc nặng, ám ảnh.

Đây không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý của giới trẻ, trách nhiệm xã hội và lỗ hổng pháp lý trong quản lý livestream trên mạng xã hội.

Áp lực từ thế giới ảo

Đằng sau ánh hào quang của Tiktoker là áp lực khổng lồ: liên tục sáng tạo nội dung, giữ vững hình ảnh, đối diện bình luận tiêu cực. Họ chịu nhiều kỳ vọng, sự soi xét khắc nghiệt nhưng lại thiếu sự hỗ trợ tâm lý nên dễ rơi vào trầm cảm, cô đơn. Sự mâu thuẫn giữa mong muốn sống thật và việc phải giữ hình ảnh hoàn hảo là gánh nặng tinh thần lớn. Tự tử không xuất hiện từ một phút bốc đồng, mà từ quá trình tích tụ cảm xúc tiêu cực. Và vì thiếu sự lắng nghe, sự hỗ trợ đã khiến thảm kịch xảy ra.

Minh họa AI

Sau sự việc, gia đình nạn nhân phải chịu tổn thương sâu sắc khi bi kịch riêng tư lan truyền công khai. Người xem trực tiếp trở thành nhân chứng bất đắc dĩ, bị sốc tâm lý, có thể ám ảnh lâu dài. Nhất là thanh thiếu niên dễ bị ám ảnh, tò mò xem lại, hoặc coi đây là cách giải thoát. Đặc biệt, sự việc làm lộ rõ khoảng trống nguy hiểm trong việc quản lý nội dung livestream.

Cần bịt lỗ hổng pháp lý

TikTok không thể chỉ coi mình là công cụ trung gian. Với sức lan tỏa lớn, nền tảng phải chịu trách nhiệm đạo đức và pháp lý. Hiện nay, kiểm duyệt livestream còn hạn chế, thiếu cơ chế ngăn chặn khẩn cấp khi có hành vi nguy hiểm. Đây là lỗ hổng mà TikTok và các nền tảng phải khẩn trương khắc phục.

Thực tế, quy định hiện hành chủ yếu mang tính hậu kiểm, khó xử lý kịp thời với livestream. Pháp luật chưa quy định rõ trách nhiệm của nền tảng, cơ chế chặn phát trực tiếp, hay nghĩa vụ phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tự tử. Điều này khiến việc xử lý còn nhiều khoảng trống.

Đã đến lúc xem xét, bổ sung trong Luật An ninh mạng về việc ràng buộc trách nhiệm nền tảng khi để phát tán livestream tự tử; ban hành quy định cụ thể, xử phạt nghiêm nền tảng vi phạm; có cơ chế phối hợp khẩn cấp với cơ quan chức năng.

Về phía các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Youtube, cần áp dụng ứng dụng AI phát hiện hành vi nguy hiểm, cảnh báo, khóa sóng, kết nối đường dây nóng hỗ trợ.

Về phía gia đình, xã hội, cần giáo dục kỹ năng sống, quan tâm đến dấu hiệu trầm cảm ở giới trẻ. Báo chí đưa tin có trách nhiệm, tránh lan truyền chi tiết gây kích động.

Xây dựng môi trường mạng an toàn cần sự phối hợp Nhà nước- doanh nghiệp- cộng đồng. Nhà nước tạo hành lang pháp lý, doanh nghiệp gắn trách nhiệm xã hội, người dùng cần ý thức không chia sẻ nội dung độc hại, biết báo cáo vi phạm. Đây là chìa khóa ngăn chặn những bi kịch tương tự.

Livestream nhảy lầu của TikToker Anh Thư là cú sốc đau xót nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về áp lực tâm lý, sự thiếu quan tâm, và những lỗ hổng trong quản lý nội dung trực tuyến. Muốn ngăn chặn những thảm kịch tương tự, chúng ta cần một hệ thống pháp luật đủ mạnh, một cộng đồng nhân văn và một môi trường mạng lành mạnh.