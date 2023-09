Lính trọng án chia sẻ về vụ cháu bé 21 tháng tuổi bị bắt cóc, sát hại

Gần 17h50 ngày 19/9, điện thoại của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, thông tin báo cáo trên địa bàn xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, tất cả Đội Điều tra trọng án và nhiều đơn vị trong Phòng CSHS đã được huy động, nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ Công an huyện Gia Lâm điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Công an các quận, huyện giáp ranh với Công an huyện Gia Lâm cũng được huy động phối hợp truy tìm đối tượng, giải cứu cháu bé.

Lực lượng Công an phát đi thông báo truy tìm nghi can Giáp Thị Huyền Trang.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định nghi phạm gây án là Giáp Thị Huyền Trang. Trang được gia đình cháu bé thuê để đón cháu hàng ngày từ trường mẫu giáo về nhà vào mỗi buổi chiều. Khẩn trương rà dựng các hướng di chuyển của đối tượng, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng liên hệ với Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị phối hợp hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang. Qua truy xét, khoảng 11h30’ ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện thi thể cháu Thảo tại một ao cá ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Là người cuối cùng nhìn thấy cháu bé bị Giáp Thị Huyền Trang đưa đến khu vực này, ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, rơm rớm nước mắt khi thuật lại giây phút đối mặt với nghi can bắt cóc cháu bé. Hơn 17h ngày 19/9, sau khi kết thúc công việc đồng áng, ông Thanh trở về nhà. Trên đường đi, ông thấy một người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Lead màu trắng chở theo một cháu bé đi theo hướng ngược lại.

Ở khoảng cách chừng 3 mét, người phụ nữ cất tiếng hỏi ông đường ra chợ Mễ, lúc này ông Thanh nói cần phải đi theo hướng ngược lại mới đúng. Người phụ nữ này không nói gì, dừng xe rồi bế cháu bé ngồi lên phía trước xe máy, quay đầu xe đi thẳng. Ông Thanh thấy cháu bé khóc lớn, giằng khẩu trang, mũ ra ngoài. Người phụ nữ cất tiếng dỗ dành và nhanh chóng tăng ga xe bỏ đi. Sau khoảng vài chục mét đi cùng đường, ông Thanh rẽ sang một con đường khác để về nhà. Khi hay tin dữ xảy ra, ông Thanh không kìm được nước mắt tự dằn vặt bản thân đã không biết sự việc để ngăn chặn. Khi gia đình cháu bé đến hiện trường vụ án mạng, ông Thanh đã cùng với gia đình làm các thủ tục theo phong tục cho cháu bé.

Trở lại với quá trình điều tra vụ án, qua điều tra, Công an TP Hà Nội xác định vào khoảng 17h04’, đối tượng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của cháu bé để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, đối tượng điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhiều phút sau, đối tượng mới nhắn tin cho gia đình cháu Hương Th thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con.

Trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, nghi can Giáp Thị Huyền Trang đã nhẫn tâm ra tay sát hại cháu bé ở dưới ao. Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn. Qua điều tra ban đầu, nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình đối tượng ở quê nằm trong diện thuần nông.

Chiều tối 20/9, thông tin với PV, những người hàng xóm và biết nghi phạm này cho biết, đối tượng có khả năng vướng vào nợ nần và nghe nói còn tham gia vào việc bán thận nhưng đang chờ, chưa thực hiện được.

Trong chiều tối, đêm 19 và sáng 20/9, khi nhận được tin báo từ phía gia đình cháu bé, lực lượng Công an các đơn vị đã lục tung hàng trăm nhà nghỉ trên địa bàn huyện Gia Lâm, Văn Giang cũng như ở các quận, huyện lân cận nhưng cũng không tìm thấy đối tượng và cháu bé. Trong quá trình tìm kiếm, đêm 20/9, tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Văn Giang có một phụ nữ bế cháu bé trạc độ tuổi của nạn nhân đang thuê phòng. Ban đầu, lực lượng truy bắt hy vọng đó là nghi can, song qua vài phút kiểm tra xác định không phải.

Các khu vực nghi vấn khác cũng được lực lượng Công an tập trung tìm kiếm và cho đến trưa 20/9, thi thể cháu bé được phát hiện tại ao nước ở thôn Nhạn Tháp. “Thời điểm nhận được thông tin tìm thấy thi thể cháu bé, lúc này chúng tôi đang bủa đi khắp nơi tìm kiếm, anh em khựng lại trong vài phút, không bước nổi vì quá đau đớn và phẫn nộ. Từ khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều như chạy đua với thời gian để điều tra, tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu bé an toàn.

Dù đã đặt ra nhiều tình huống xấu khác nhau để có phương án xử trí, nhưng khi đó, gần như khó ai có thể nghĩ đối tượng lại có thể nhanh chóng, nhẫn tâm sát hại cháu bé dã man trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc từ phía gia đình nạn nhân”- một trinh sát trong Đội Điều tra trọng án của Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội phẫn nộ.

Tới thời điểm này, sau hai đêm thức trắng, những người lính trọng án và các đơn vị phối hợp vẫn đang tập trung truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.

