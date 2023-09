Tin tức 24h qua: Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong là do chập điện xe tay ga

Nguyên nhân vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Hiện trường vụ cháy

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3m, thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini).

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra.

Sau đó, đám cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn làm 56 người chết.

Theo Công an Hà Nội, trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng.

Bé 21 tháng tuổi ở Hà Nội nghi bị bắt cóc, sát hại

Đoạn mương nơi tìm thấy thi thể cháu bé

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội), một cháu bé khoảng 21 tháng tuổi bị bắt cóc và sát hại. Đối tượng bắt cóc đã bỏ trốn về huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước thông tin trên, chiều 20/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em. Đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đã tìm thấy thi thể cháu bé ở xã Mễ Sở (huyện Văn Giang).

Vi này cũng cho biết thêm, sau khi cháu bé bị đưa đi, đối tượng đã yêu cầu gia đình cháu bé đưa 1,5 tỷ đồng. Gia đình cháu bé đã thu xếp, chuyển hơn 300 triệu đồng cho đối tượng.

Thêm một chung cư mini của Nghiêm Quang Minh xây sai phép ở quận Tây Hồ

Chung cư mini này chỉ có một lối vào duy nhất, không có lối thoát hiểm, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định.

Sáng 20/9, lãnh đạo quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, Nghiêm Quang Minh - người đứng tên công trình bị cháy khiến 56 người tử vong ở quận Thanh Xuân - còn đầu tư xây dựng một chung cư mini khác trên địa bàn Tây Hồ.

Sau khi vụ cháy ở Thanh Xuân, cơ quan chức năng Tây Hồ đã kiểm tra công trình này về chấp hành pháp luật đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về PCCC và CNCH của chủ đầu tư công trình.

Chung cư mini này nằm trong ngõ 378, đường Thuỵ Khuê, phường Bưởi. Theo hồ sơ, chủ đầu tư công trình là Nghiêm Quang Minh và một người đàn ông khác là N.V.N. Ngày 18/1/2016, họ được UBND quận Tây Hồ đã cấp giấy phép xây dựng công trình nhà riêng lẻ với quy mô 5 tầng (gồm cả tầng lửng và tầng tum) trên lô đất 314m2. Giấy phép xây dựng do ông N.L.H, khi đó là Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ ký. Hiện ông N.L.H đảm nhiệm công tác khác ở Quận uỷ Tây Hồ.

Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, chung cư mini này xây dựng vượt phép, thành 8 tầng. Cả toà nhà được ngăn cách thành 45 căn hộ, đều đã bán hoặc đang cho thuê, với hơn 100 người cư trú, sinh hoạt.

Dù cho mặt thoáng nhìn ra Hồ Tây rất đẹp, chung cư mini này chỉ có một lối vào duy nhất, không có lối thoát hiểm, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định.

Đại tá Trần Văn Hiếu làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Trần Văn Hiếu (giữa)

Ngày 20/9, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP HCM, thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP HCM - đã trao quyết định điều động đại tá Trần Văn Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM - nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Đại tá Trần Văn Hiếu được điều động từ Trưởng Công an quận 2 (nay sáp nhập vào TP Thủ Đức) làm trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM từ ngày 8/1/2021.

Đến tháng 4/2023, đại tá Trần Văn Hiếu được điều động làm Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP HCM.

Tại Công an TP Thủ Đức, đại tá Trần Văn Hiếu thay vị trí công tác của thượng tá Nguyễn Đình Dương, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an TP HCM từ tháng 8/2023.

