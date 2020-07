Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn làm 8 người chết, Bộ Công an chỉ đạo điều tra

Bộ Công an chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, điều tra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Kon Tum và Quảng Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực ở Kon Tum.

Liên tiếp trong hai ngày 10 và 11/7, trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quảng Ninh đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết tổng cộng 8 người và 37 người bị thương.

Do đó, ngày 11/7, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mới đây, vào lúc 4h sáng 11/7, tại km 23+800 của Quốc lộ 14C, trên đèo Ngọc Vinh (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), xe ô tô khách mang BKS 36B - 022.32 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng Bắc - Nam (Ngọc Hồi - Sa Thầy), khi đang xuống đèo thì bất ngờ lao xuống vực.

Hậu quả, vụ tai nạn làm chết 5 người, bị thương 35 người.

Hình ảnh trục vớt chiếc ô tô lao xuống biển ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 21h đêm 10/7, tại đường Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), xe ô tô do anh Trần Tuấn Anh (SN 1983; trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) điều khiển, khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị - Trần Quốc Nghiễn thì bất ngờ lao xuống biển.

Hậu quả, vụ tai nạn làm chết 3 người, 2 người bị thương. Mặc dù tài xế âm tính với ma túy nhưng khi kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan chức năng xác định lái xe có kết quả 0,9 mmol/l.

