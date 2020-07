Lịch trình 5 ca COVID-19 ở Quảng Nam: Đi lại nhiều nơi, dự đám tang mẹ, đi chợ...

Thứ Năm, ngày 30/07/2020 20:41 PM (GMT+7)

Trong số 5 bệnh nhân ở Quảng Nam, có 3 người liên quan đến ca bệnh 428, hai người còn lại cũng từng ra Bệnh viện Đà Nẵng chăm người ốm.

Chiều 30-7, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mắc Covid-19 mới tại tỉnh Quảng Nam. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố lịch trình di chuyển của 5 ca bệnh này.

Trường hợp 1

Bệnh nhân H.T.H (45 tuổi, giới tính nữ; ngụ chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An). Ngày 13-7, bà H. đến Khoa tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chăm mẹ ốm.

Tối ngày 13-7, về ngủ tại nhà bà con ở Đường Phan Khang, Phường Hoà An,quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; Ngày 14-7, tiếp tục đến bệnh viện để chăm mẹ.

Ngày 15-7, mẹ mất nên về làm đám tang ở Lai Nghi (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), di chuyển bằng xe bệnh viện. Từ ngày 15-7 đến 22-7 ở nhà tổ làm đám tang cho mẹ, có qua chợ Lai Nghi để mua đồ.

Ngày 22-7, bà H. tự đi xe đến chùa Bảo Thắng sau đó về lại nhà. Cùng ngày, bệnh nhân đi chợ Lai Nghi mua hàng. Trong suốt quá trình đi chợ, bà H. có mang khẩu trang. Ngày 23-7, bà H. về lại chùa Bảo Thắng. Từ ngày 23-7 đến 26-7, bà H. sinh hoạt ở chùa Bảo Thắng.

Ngày 26-7, bà H. nhờ người quen chở về nhà, sau đó có dấu hiệu mệt mỏi. Ngày 27-7, bà H. nhờ người em đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hội An khám và được cách ly tại bệnh viện. Khi nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, ho; hiện tại bệnh nhân không ho, hạ sốt.

Trường hợp 2

Bệnh nhân B.T (giới tính nam, SN 1967, ngụ phường Minh An). Ông sống cùng vợ con, làm nghề lái thuyền dịch vụ, ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

Trưa 24-7, ông T. đi xe buýt (không ra số xe) ra nuôi bố là bệnh nhân 428 tại Khoa Nội – Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trưa 25-8, ông T. đi xe buýt (không nhớ số xe) trở về nhà tại số 87 Ngô Quyền (phường Minh An), có tiếp xúc với vợ và con út. Chiều cùng ngày, ông T. bán nước mía cho bà Tâm ở gần nhà (ông T. chỉ phụ bán cho một người, sau đó quầy nước mía tạm nghỉ bán do nghe thông tin có dịch).

Ngày 26-7, ông T. sang nhà con trai lớn ở xã Cẩm Kim – Hội An. Tại đây, ông có tiếp xúc với 3 người là con trai lớn, con dâu và cháu (2 tháng tuổi). Từ ngày 25 đến 28-5, ông T. không lái thuyền, chủ yếu ở nhà, đi thăm con trai và có đi uống cà phê tại quán Bi (chủ quán tên Bi), khi uống cà phê chỉ ngồi một mình không tiếp xúc với ai (chỉ có chủ quán mang cà phê ra).

Ngày 28-7, ông T. được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung TP Hội An. Hiện tại, ông T. không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở, ăn uống bình thường, không nôn mửa.

Trường hợp 3

Bệnh nhân B.T.C (giới nữ, SN 1975, ngụ phường Cẩm Nam, TP Hội An). Ngày 21-7, bệnh nhân đi chăm bố là bệnh nhân 428 tại Khoa Nội thận – Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Đẵng, sáng 22-7 về lại nhà, nói chuyện với con gái Lê Kim Liên và ở nhà không đi ra ngoài. Ngày 23-7, bà C. có uống cà phê Cường ở Thanh Nam (Cẩm Nam), tiếp xúc với 9 người. Từ 23 đến 27-7, bà C. đi chợ Thanh Hà bán cá. Từ thời gian ở bệnh viện về, bà C. có lên nhà mẹ ruột, tiếp xúc với anh trai. Ngày 28-7, bà C. được đưa vào khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Hội An.

Trường hợp 4

Bệnh nhân L.T.H (giới tính nữ, SN 1951, ngụ phường Minh An), sống cùng con trai. Hằng ngày, bệnh nhân chủ yếu ở nhà, không đi đâu, buổi sáng có đi ăn sáng ở các quán ăn gần nhà (thường đi ăn sáng ở quán mỳ đối diện nhà). Ngày 18-7, bà H. đi xe máy cùng con gái ra thăm bệnh nhân 428 rồi về lại nhà trong ngày. Từ ngày 19 đến 27-7, bà bị đau chân chỉ ở nhà, ăn sáng ở các quán ăn gần nhà và không đi đâu, có con gái mang thức ăn đến hằng ngày.

Ngày 28-7, bà H. được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hội An. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.

Trường hợp 5

Bệnh nhân Nữ, sinh năm 1971, ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18-6 đến 20-7, chăm chồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 21-7, đưa chồng về tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi Phía bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) chăm sóc tiếp. Trong quá trình chăm sóc chồng thường xuyên về nhà ăn tối, tắm rửa rồi đi lại.

Ngày 23-7, bà cảm thấy đau đầu, mệt, đau họng có mua thuốc Decolgen uống không khỏi. Ngày 25-7, nữ bệnh nhân vào quán Bà C mua thực phẩm dầu nước mắm. Ngoài ra không đi đâu, chỉ chăm sóc chồng tại khoa.

Trước đó, ngày 27-7, Bộ Y tế công bố ca bệnh 428 là ông B.T (SN 1950, ngụ phường Minh An). Bệnh nhân khai chung sống với cùng con trai tại phường Minh An và có tiền sử suy thận mạn, tăng huyết áp, suy tim. Ngày 9-7 bệnh nhân thấy tức ngực, mệt nên vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. ​Từ ngày 9-7 đến nay, bệnh nhân được điều trị tại khoa Nội - Tiết Niệu. Trong thời gian đó, bệnh nhân được 3 người nhà chăm sóc.

