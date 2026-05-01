Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2027 được hưởng nguyên lương

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết như sau:

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

Tết Âm lịch: 05 ngày;

Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Căn cứ Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, sẽ có quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.