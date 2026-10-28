Lê Khắc Ngọ lý giải biệt danh Mr Hunter, xin dùng 142kg vàng khắc phục hậu quả

Sáng 28/10, HĐXX TAND TP Hà Nội tiến hành thẩm vấn Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) về các hành vi lừa đảo, rửa tiền.

Trong vụ án, Ngọ bị cáo buộc cùng Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu đường dây lừa đảo cổ phiếu forex quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó, Ngọ bị viện kiểm sát xác định phải chịu trách nhiệm về 287 vụ với số tiền hơn 339 tỉ đồng.

Lê Khắc Ngọ khai báo tại tòa. Ảnh: X.A

Tại tòa, Lê Khắc Ngọ khai quen Phó Đức Nam từ khoảng năm 2017, khi cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực forex tại Hà Nội. Ngọ cho biết đã tìm hiểu về chứng khoán từ năm 2011, còn chứng khoán phái sinh và forex từ năm 2012 và có chứng chỉ về đầu tư chứng khoán.

Đến tháng 4/2019, Ngọ được Mr Pips tuyển dụng vào công ty làm diễn giả, chia sẻ kinh nghiệm về sàn forex theo hình thức trực tuyến.

Theo lời khai của Mr Hunter, toàn bộ kịch bản chia sẻ do bộ phận marketing của công ty chuẩn bị và cung cấp. Ngọ nói biết forex không được cấp phép tại Việt Nam nhưng vẫn chia sẻ vì nghĩ rằng mình chỉ nói về lợi ích của sàn giao dịch này.

Trước tòa, Mr Hunter nói về vai trò của bị cáo Bùi Trung Đức (người đã bị tuyên 18 năm tù trong phiên tòa hồi tháng 9/2025. Ngọ cho rằng vai trò của Đức và nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng dưới quyền Đức đang bị bỏ qua.

Ngọ trình bày, nhân viên sale tiếp xúc các bị hại sẽ mời họ tham gia đầu tư trái phiếu và chỉ chịu trách nhiệm về lần nạp tiền đầu tiên. Sau khi bị hại nạp tiền, thông tin của họ được chuyển cho nhóm chăm sóc khách hàng và từ đây, số tiền thu được sẽ nhiều so với lần nạp đầu tiên.

Mr Hunter cho rằng những bức xúc, thua lỗ của khách hàng hầu hết xuất phát từ bộ phận của Đức và những người chăm sóc khách hàng được nhận hoa hồng lớn, có thể lên tới 7%.

Khi bị chủ tọa chất vấn về thời điểm đường dây lừa đảo bị phát hiện, Ngọ khai khoảng cuối năm 2024, bị cáo cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham quan văn phòng forex GKX thì nghe tin văn phòng bị khám xét, Bùi Trung Đức bị tạm giữ.

Sau đó, Ngọ không về Việt Nam mà sang Campuchia, làm việc tại văn phòng ở Phnom Penh. Văn phòng này cũng được Mr Pips giao quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi các văn phòng ở Việt Nam lần lượt bị phát hiện.

Phiên tòa có khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ.

Chủ tọa Trần Nam Hà yêu cầu bị cáo khai tại sao có biệt danh “Mr Hunter”, Lê Khắc Ngọ khai Phó Đức Nam yêu cầu Ngọ phải hoạt động trên mạng xã hội, tạo dựng hình ảnh.

Do vậy, bộ phận marketing nghĩ ra tên Mr Hunter cho Ngọ dùng nhưng anh ta khẳng định, các kênh TikTok, Facebook đều do bộ phận này quản lý, xây dựng; Ngọ không trực tiếp đăng clip hay định hướng nội dung.

Chủ tọa hỏi thêm: “Bị cáo có biết Mr Hunter nghĩa là gì?”. Ngọ đáp không biết và chủ tọa chất vấn: “Có được học Tiếng Anh không?”. Lần này, bị cáo đáp có hiểu Hunter là thợ săn nhưng không rõ Mr Hunter là gì.

Cũng tại tòa, Lê Khắc Ngọ xin được xem xét về 143 miếng vàng nặng 142kg của mình bị thu giữ. Số vàng này là hoa hồng Ngọ nhận được khi vận hành đường dây lừa đảo, do một nhân viên tên Phương Anh (đang bị truy nã) đưa đến nhà.

Ngọ cũng mong muốn dùng toàn bộ số vàng nói trên quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả cho bản thân mình cũng như cho nhóm bị cáo là nhân viên hành chính, IT, Sale; còn thừa xin nộp xung công.

Chủ tọa hỏi, vậy bị cáo cho rằng số tài sản này có đủ để khắc phục hậu quả? Mr Hunter đề nghị giám định lại giá trị số vàng bởi hiện nay nó có giá khoảng 600 tỷ đồng, sẽ cao hơn so với thời điểm giám định trước đây vào cuối năm 2024.

Bị cáo cũng đề nghị HĐXX làm rõ cáo buộc rửa tiền liên quan đến số vàng. Ngọ khai đây là phần hoa hồng được nhận trong quá trình làm việc, nhưng cho rằng mình nhận vàng thay vì nhận tiền rồi dùng tiền mua vàng. Bị cáo mong muốn được xem xét, đánh giá lại bản chất nguồn gốc số tài sản này.