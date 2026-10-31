Ấn Độ: Trực thăng rơi tại vùng núi Himalaya, sáu người tử vong

Theo Reuters, chiếc trực thăng thuộc hãng Trans Bharat Aviation gặp nạn tại khu vực gần thị trấn Joshimath, huyện Chamoli, bang Uttarakhand, thuộc vùng núi Himalaya hôm 30/10. Sáu người trên khoang, gồm năm hành khách và một phi công, đều không qua khỏi.

Trong thông cáo công bố tối 30/10, Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết chiếc trực thăng mang số đăng ký VT-HCX, thuộc dòng AS350B3, cất cánh từ sân bay trực thăng Badrinath lúc 13h14 (giờ địa phương), dự kiến hạ cánh tại Sahastradhara, thành phố Dehradun, thủ phủ bang Uttarakhand.

Hiện trường vụ trực thăng rơi tại Ấn Độ hôm 30/10. Ảnh: PTI

Tuy nhiên, khi bay qua thung lũng Joshimath, máy bay bất ngờ mất liên lạc với bộ phận điều hành. Hệ thống theo dõi hành trình cũng không còn ghi nhận được vị trí của trực thăng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ, các đơn vị ứng phó thảm họa và quân đội triển khai tìm kiếm. Xác máy bay sau đó được phát hiện tại một khu vực rừng núi gần làng Chhai, không xa doanh trại quân đội Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương xác nhận thi thể của toàn bộ sáu nạn nhân đã được tìm thấy. Hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, mưa và tầm nhìn hạn chế.

Theo The Indian Express, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ban hành cảnh báo màu cam tại huyện Chamoli, dự báo khả năng xuất hiện giông, mưa đá và gió giật mạnh với tốc độ 40–50 km/h ở một số khu vực.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ mưa và tuyết trên tuyến đường nối Badrinath với Joshimath. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định liệu điều kiện thời tiết có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn hay không.

Sau vụ việc, Cơ quan Phát triển Hàng không Dân dụng Uttarakhand (UCADA) đã yêu cầu tạm dừng hoạt động toàn bộ đội trực thăng của Trans Bharat Aviation.

Theo The New Indian Express, Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ (AAIB) đang tiến hành điều tra vụ việc, trong đó xem xét tình trạng kỹ thuật của máy bay, điều kiện thời tiết, hồ sơ bảo dưỡng và lịch sử hoạt động của phi công.

Badrinath là một trong những địa điểm hành hương quan trọng của người theo đạo Hindu, nằm trên dãy Himalaya. Dịch vụ trực thăng thường được sử dụng để đưa người hành hương tới các địa điểm tôn giáo trên núi cao, đặc biệt trong mùa hành hương kéo dài từ tháng 4 - 11.

Theo số liệu chính thức được truyền thông quốc tế dẫn lại, từ năm 2016 - 2026, bang Uttarakhand đã ghi nhận 12 vụ tai nạn trực thăng, khiến 21 người tử vong.