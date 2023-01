Lễ hội đua ngựa có một không hai ở Phú Yên

Theo lãnh đạo UBND huyện Tuy An (Phú Yên), Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa đặc sắc có một không hai, không chỉ riêng ở Phú Yên mà của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lễ hội diễn ra tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An). Năm nay có 32 kỵ sĩ tham gia.

Đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ tạo không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới.

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hai năm qua, Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng không được tổ chức. Năm nay, Hội được UBND huyện tổ chức trở lại, người dân phấn khởi đến xem và cổ vũ từ rất sớm.

Điều đặc biệt, sinh động của lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng, đó là các chú ngựa đua phần lớn là ngựa cái chuyên thồ nông sản, còn kỵ sĩ là những nông dân tại địa phương.

Những con ngựa đang băng băng trên đường đua bỗng hất văng kỵ sĩ khiến ai cũng bất ngờ. Điều này không chỉ tạo sự hấp dẫn cho hội thi mà còn khiến nhiều người dân trong và ngoài tỉnh có mặt cổ vũ cười nghiêng ngả tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu năm mới.

Kết thúc cuộc thi, kỵ sĩ Lê Thành Trung (xã An Hiệp), ngựa số 23 về nhất, kỵ sĩ Lê Văn Thu (xã An Hiệp), ngựa số 28 về nhì và kỵ sĩ Thái Văn Phát (xã An Thọ) xếp thứ 3 với ngựa số 4. Trong ảnh, lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao giải cho các kỵ sĩ.

