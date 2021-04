Lê Chí Thành và sự ngộ nhận về quyền giám sát

Xem xét khởi tố Lê Chí Thành thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ... Tại buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí ngày 18-4, Công an TP Thủ Đức và Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về quá trình điều tra, bắt tạm giam Lê Chí Thành về tội chống người thi hành công vụ. Theo Công an TP Thủ Đức, trước khi bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam, Lê Chí Thành đã bị Công an tỉnh Bình Thuận triệu tập. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức xác minh các clip trên YouTube của Lê Chí Thành có biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo Công an TP Thủ Đức, việc Lê Chí Thành bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan sự việc vào ngày 20-3. Lúc này Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện ô tô biển số 51H-108.21 vi phạm luật giao thông nên tiến hành kiểm tra. Trong quá trình đưa xe về trụ sở thì Lê Chí Thành có hành vi cản trở lực lượng CSGT trong thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ… Ngoài hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại Đội CSGT Rạch Chiếc vào ngày 20-3 mà Thành đã bị khởi tố, trước đó Thành từng nhiều lần cà khịa người thi hành công vụ, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng, quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội xuyên tạc vụ việc… Tự Sang