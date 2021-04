Công an TP.HCM thông tin về việc bắt YouTuber Lê Chí Thành

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 16:22 PM (GMT+7)

Cơ quan Công an TP.HCM đã chính thức thông tin về việc bắt YouTuber Lê Chí Thành.

Bị can Lê Chí Thành

Chiều 14/4, Công an TP.HCM thông tin cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (sinh năm 1983, thường trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 – Bộ Luật hình sự.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thành từng giữ hàm đại uý, bị tước danh hiệu Công an Nhân dân tháng 7 năm ngoái. Thành sau đó lên mạng xã hội YouTube nhận là người chống tham nhũng, tiêu cực và thường nói về các “án oan”.

Thời gian gần đây, Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó tán phát lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

