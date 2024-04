Facebooker Dương Hồng Hiếu bị bắt

Trưa 26-4, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can Dương Hồng Hiếu (46 tuổi, ngụ TP Rạch Giá).

Hiếu bị bắt để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 BLHS).

Bị can Dương Hồng Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam theo Điều 331 BLHS. Ảnh: TIẾN DŨNG

Thông tin ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, và “Phù Dung tự kêu oan”.

Từ các tài khoản này, Hiếu đã đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng nhiều cá nhân khác trong Ban trị sự.

Trước đó, Hiếu đã nhiều lần bị cơ quan chức năng mời làm việc và cam kết không tái phạm. Thế nhưng, sau đó Hiếu vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đã nêu nên bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt giam.

