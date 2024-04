Sát hại mẹ con “người tình” rồi dùng dao tự đâm nhiều nhát để tự sát

Chiều 26-4, tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Sùng Phài, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà S.T.C. (SN 1958, ở bản Trung Chải, xã Sùng Phài).

Sau khi sát hại 2 nạn nhân, nghi phạm Hàng A Hồ đã dùng dao đâm vào người tự sát. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Sùng Phài đã báo cáo công an TP Lai Châu, đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp đến hiện trường xác minh làm rõ. Bước đầu xác định nghi phạm là Hàng A Hồ (SN 1982, trú tại bản Cư Nhà La).

Được biết, đối tượng Hàng A Hồ có quan hệ tình cảm với chị G.T.L., trú tại bản Trung Chải, thuộc xã Sùng Phài, TP Lai Châu.

Do mâu thuẫn tình cảm với chị L., đối tượng Hồ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào chị L. và bà S.T. C. (mẹ chị L.). Hậu quả, khiến chị L. và bà C. tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại 2 nạn nhân, Hàng A Hồ khóa trái cửa cố thủ trong nhà dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát. Lực lượng Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường phá cửa khống chế đối tượng, thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Theo người nhà bà C. cho biết giữa Hồ và chị L. nảy sinh mối quan hệ tình cảm khoảng hơn 2 năm nay. Tuy nhiên, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Hồ cũng thường đe dọa sát hại gia đình chị L.. Do vậy, bà C. không muốn chị L. tiếp tục quan hệ với Hồ.

Ngay trong sáng 26-4, Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Tao Văn Trường đã động viên, chia buồn và trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

