Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ, công an nói gì?

Nhiều ô tô bị tạt sơn đỏ.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook thông tin hàng loạt xe ô tô bị tạt sơn đỏ tại khi đỗ tại phố Trần Điền, phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Hình ảnh kèm theo là nhiều ô tô với những vết sơn đỏ loang lổ.

Hình ảnh chia sẻ đã thu hút người dùng Facebook bình luận. Đa số đều cho rằng đây là hành vi huỷ hoại tài sản, mong lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm.

Trước thông tin trên, ngày 25/4, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc nhiều xe ô tô bị tạt sơn.

Trong khi đó, đại diện Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng xác định có 6 ô tô bị tạt sơn, vụ việc xảy ra cách đây vài ngày. Công an phường Định Công đang phối hợp Công an quận Hoàng Mai để truy tìm thủ phạm.

