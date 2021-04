Lý do Lê Chí Thành bị bắt tạm giam

Nhiều lần đôi co với cảnh sát rồi đăng lên mạng xã hội • Hồi tháng 2, tại quận Bình Tân, Lê Chí Thành và một nhóm thanh niên cầm điện thoại quay phim CSGT phát trực tiếp ghi lại cảnh đôi co. Nội dung đoạn clip thể hiện nhóm này xưng đang giám sát CSGT làm việc nên được quyền quay phim. Khi CSGT yêu cầu nhóm thanh niên ra ngoài khu vực cọc tiêu để lực lượng làm nhiệm vụ thì nhóm quay clip to tiếng cho rằng CSGT đang lấn chiếm lòng lề đường, cật vấn CSGT “ai cho phép làm chuyên đề nồng độ cồn tại vị trí này...”. • Đầu tháng 4, Thành đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận triệu tập để làm việc liên quan đến tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an). Thành không đến theo giấy triệu tập mà quay video lên YouTube nói về việc triệu tập này.