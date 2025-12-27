Lật xe chở đoàn thiện nguyện, 9 người tử vong

* Tiếp tục cập nhật

Cục CSGT cho biết vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12 tại Km35, đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ. Xe 29 chỗ va chạm hộ lan tôn lượn sóng khoảng 50 m, rồi bị lật.

Trên xe có 18 người, phần lớn là giáo viên, đang trên đường từ Hà Nội đi thiện nguyện tới điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họạ Mi, Phình Hồ. Tai nạn khiến 9 người chết, 9 người bị thương, xe hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Phong

Lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân ra ngoài, đưa người bị thương tới trung tâm y tế và bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định cụ thể, song theo sơ bộ ban đầu có thể do xe mất phanh.

Tại hiện trường, chiếc xe 29 chỗ lật ngửa ngay đoạn dốc, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Địa điểm xảy ra vụ lật xe sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, Lào Cai. Đồ họa: Hoàng Khánh.