Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Lật xe chở đoàn thiện nguyện, 9 người tử vong

Sự kiện: An toàn giao thông

Lào Cai Chiếc xe chở 18 người, đang trên đường đi làm thiện nguyện, bị lật ở xã Phình Hồ sáng nay khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương.

* Tiếp tục cập nhật

Cục CSGT cho biết vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12 tại Km35, đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ. Xe 29 chỗ va chạm hộ lan tôn lượn sóng khoảng 50 m, rồi bị lật.

Trên xe có 18 người, phần lớn là giáo viên, đang trên đường từ Hà Nội đi thiện nguyện tới điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họạ Mi, Phình Hồ. Tai nạn khiến 9 người chết, 9 người bị thương, xe hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Phong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Phong

Lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân ra ngoài, đưa người bị thương tới trung tâm y tế và bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định cụ thể, song theo sơ bộ ban đầu có thể do xe mất phanh.

Tại hiện trường, chiếc xe 29 chỗ lật ngửa ngay đoạn dốc, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Địa điểm xảy ra vụ lật xe sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, Lào Cai. Đồ họa:&nbsp;Hoàng Khánh.

Địa điểm xảy ra vụ lật xe sáng 27/12 tại xã Phình Hồ, Lào Cai. Đồ họa: Hoàng Khánh.

Sạt lở trên đèo Khánh Lê trúng ô tô khách, 6 người tử vong
Sạt lở trên đèo Khánh Lê trúng ô tô khách, 6 người tử vong

Xe khách đang di chuyển trên đèo Khánh Lê thì đất đá trên cao đổ xuống chèn vào bên phải, khiến xe bị hư hỏng nặng, sáu người tử vong.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Chiểu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/12/2025 10:02 AM (GMT+7)
Tin liên quan
An toàn giao thông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN