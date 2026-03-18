Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran, UAE bắn hạ thêm 13 tên lửa đạn đạo

Nguồn tin quân đội Israel chiều nay cho biết không quân nước này vừa tập kích hạ tầng khí đốt ở khu vực phía Nam Iran. Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã dội bom vào cơ sở sản xuất khí gas lớn nhất của Iran đặt tại tỉnh Bushehr.

Truyền thông Nhà nước Iran xác nhận một số cấu phần của cơ sở khai thác khí gas tại đặc khu Kinh tế Năng lượng Nam Pars ở Asaluyeh, tỉnh Bushehr, đã bị tập kích và bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới khu vực để khống chế đám cháy.

Hậu quả một vụ tập kích tên lửa Iran vào thành phố Tel Aviv (Israel). Ảnh: AP.

Mỏ khí Nam Pars, còn gọi là mỏ Bắc Dome, được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn nhất thế giới. Mỏ này cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Tehran đã cùng với Qatar khai thác mỏ này từ những năm 1990. Trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Israel cũng đã tập kích các cơ sở hoạt động tại mỏ khí đốt lớn nhất của Iran.

Về một số diễn biến chiến sự đáng chú ý mới nhất tại khu vực, Bộ Quốc phòng UAE hôm nay thông báo đã đánh chặn thêm 13 tên lửa đạn đạo và 27 máy bay không người lái của Iran. Tính từ đầu xung đột, số vũ khí Iran bị UAE đánh chặn lên tới 327 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.699 máy bay không người lái.

Trong một tuyên bố hôm nay, nhà ngoại giao cấp cao và là cố vấn hàng đầu của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước Vùng Vịnh, đang khiến khối này ngày càng xích lại gần hơn với Israel và Mỹ. Quan chức UAE khẳng định việc Iran đẩy mạnh tấn công các nước Vùng Vịnh trên thực tế chỉ càng củng cố vai trò của Israel tại Vùng Vịnh, thay vì bị loại bỏ như tính toán của Iran.

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2, Tehran đã đáp trả bằng việc tập kích đồng thời vào cả Israel cùng các quốc gia Trung Đông có đặt căn cứ Mỹ. Trong đó, UAE là quốc gia bị tấn công dữ dội nhất. Một số báo cáo khẳng định số vũ khí mà Iran sử dụng để tấn công UAE, còn nhiều hơn số vũ khí tập kích vào Israel.