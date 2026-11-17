Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, vào khoảng 13h ngày 15/11/2026, Công an xã Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo khẩn cấp từ anh Trần Văn Huy (SN 1994, trú tại thôn Tân Thắng) về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc địa phận thôn Hợp Xuân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tằng Loỏng đã khẩn trương cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong áo khoác lông, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy, có mùi hôi và xuất hiện nhiều ký sinh trùng trên cơ thể.

Công an xã Tằng Loỏng đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ y tế cấp cứu cho cháu bé.

Trước tình trạng nguy kịch đe dọa trực tiếp đến tính mạng cháu bé, Công an xã Tằng Loỏng lập tức phối hợp cùng cán bộ y tế địa phương đưa nạn nhân đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu.

Tại đây, các y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý khẩn cấp các vị trí tổn thương và cắt bỏ phần dây rốn bị hoại tử. Cháu bé được xác định là một bé trai, nặng 3,2 kg. Qua các bước chăm sóc y tế ban đầu, nhịp tim và tình trạng của cháu bé dần tạm ổn định.

Nhận định ca bệnh cần được chăm sóc chuyên sâu, đến 15h cùng ngày, lực lượng Công an và nhân viên y tế tiếp tục dùng xe chuyên dụng chuyển tuyến an toàn cho bé xuống Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

Cháu bé được xác định là một bé trai, nặng khoảng 3,2 kg.

Sau khi được các bác sĩ tuyến tỉnh thăm khám, sinh hiệu của bé trai đã hoàn toàn ổn định. Công an xã Tằng Loỏng đã tiến hành lập biên bản bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh của bệnh viện để tiếp tục theo dõi, nuôi dưỡng.

Sự có mặt kịp thời, chạy đua với thời gian để cứu sống sinh mạng non nớt của Công an xã Tằng Loỏng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và cụ thể hóa tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân.

Qua sự việc xót xa này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân: Khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc người gặp nạn, cần ngay lập tức thông báo cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không được bỏ mặc hoặc chậm trễ cứu giúp, tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về tính mạng.