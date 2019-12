Lãnh đạo Hà Nội nói về việc cán bộ Thành ủy bị bắt vì liên quan đến vụ Nhật Cường

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 17:48 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ Nhật Cường, hiện tại, lãnh đạo TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan của thành phố phối hợp với chức năng của Bộ Công an điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Chiều 31/12, tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã thông tin liên quan đến việc Bộ Công an khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP.Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội vì liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Ông Học cho hay, hiện tại Hà Nội đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Hường. Còn đối với trường hợp ông Tứ, theo ông Học, vì ông Tứ là Thành uỷ Viên nên việc quyết định thế nào là do Uỷ Ban kiểm tra Trung ương quyết định.

“Việc Bộ Công an bắt ông Tứ là do những vi phạm trước đây ông Tứ làm ở vị trí khác chứ không phải trong thời gian làm Chánh văn phòng ở Thành uỷ Hà Nội. Hiện lãnh đạo TP. Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan của thành phố phối hợp với chức năng của Bộ Công an điều tra theo đúng quy định pháp luật”, ông Học thông tin.

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo ông Học, sau vụ việc, lãnh đạo TP.Hà Nội đã làm việc với các cơ quan có cán bộ bị khởi tố như Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục ổn định tư tưởng, tâm trạng, đảng viên, công nhân viên chức. Hiện tại, thành phố chưa bàn đến việc ai sẽ thay chức danh Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội, các cán bộ còn lại sẽ phân công nhau để tiếp tục công việc bình thường.

Cũng tại buổi thông tin báo chí, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.Hà Nội cho hay, hiện Thanh tra TP.Hà Nội đã có kết quả thanh tra vụ nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội ăn chặn hàng từ thiện hồi tháng 5/2019.

“Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Sở đã nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của TP Hà Nội. Sau đó, Thanh tra TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra tại trung tâm này. Đến thời điểm hiện tại, đoàn Thanh tra TP đã có dự thảo xong kết luận và đã trình lên UBND TP Hà Nội. Khi nào thành phố chỉ đạo, Sở sẽ thực hiện nghiêm túc”, ông Khánh nói.

Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng KH-ĐT Hà Nội, để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

Việc bắt ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường là diễn biến mới nhất trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

