Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo khôi phục thỏa thuận với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Lee không nêu rõ những thỏa thuận nào, nhưng cuối tuần trước ông cho biết Seoul dự định khôi phục thỏa thuận có từ năm 2018 về đình chỉ một số hoạt động quân sự dọc biên giới với Triều Tiên.

"Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có vai trò rất quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Hàn Quốc và mở rộng không gian ngoại giao khi tình hình bên ngoài thay đổi nhanh chóng", Tổng thống Lee phát biểu trong cuộc họp nội các sáng nay.

"Các bộ liên quan hãy chuẩn bị cho việc thực hiện từng giai đoạn những thỏa thuận liên Triều hiện có, bắt đầu từ bất cứ nơi nào có thể", ông nói thêm.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, chính phủ của Tổng thống Lee đã có những bước đi nhằm giảm bớt căng thẳng với nước láng giềng. Tuy nhiên, cho đến nay các quan chức cấp cao Triều Tiên vẫn gạt bỏ thiện chí của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Hôm nay, Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận chung thường niên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước các mối đe dọa.

Cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi (UFS) diễn ra trong 11 ngày, bao gồm các bài tập phối hợp đối phó với những mối đe dọa "thực tế". Khoảng 18.000 binh lính Hàn Quốc tham dự chiến dịch năm nay.

Dù Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận năm nay có quy mô tương tự năm ngoái, nhưng một nửa trong tổng số khoảng 40 cuộc tập trận huấn luyện thực địa sẽ được lùi sang tháng 9. Đây được coi là một phần trong nỗ lực rõ ràng của Hàn Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên.

Triều Tiên luôn chỉ trích các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và đồng minh, cho rằng đó là việc diễn tập để chuẩn bị tấn công.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên lên án cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quyền "tự vệ" của đất nước nếu bị khiêu khích.

Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh chương trình tập trận năm nay chỉ mang tính chất phòng thủ.