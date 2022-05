Lạng Sơn ngập kinh hoàng, một người tử vong

Thứ Ba, ngày 10/05/2022 11:12 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mưa lớn kéo dài trong ba ngày qua, đặc biệt từ hôm qua và sáng nay (10/5), mưa trên diện rộng trên thành phố Lạng Sơn và 10 huyện, thị trong tỉnh đã khiến nhiều nơi “phố trở thành sông”, nhiều nhà ngập úng, hàng nghìn ha hoa màu ngập úng, xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Mưa to kéo dài làm sạt lở đất ở tuyến đường quốc lộ 1B, đoạn qua huyện Văn Quan trên tuyến Thành phố Lạng Sơn- Thái nguyên -Ảnh: Duy Chiến

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, mưa như trút nước kéo dài từ nửa đêm đến sáng 10/5, nhiều khu vực ở thành phố Lạng Sơn mưa ngập nhiều tuyến đường, nước sâu từ 1,5 m đến 2 m. Nhất là ở khu vực đông dân cư, hệ thống thoát nước kém như: Khu vực cầu chui Mỹ Sơn (phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn), khu vực Tam- Nhị Thanh (phường Tam Thanh), xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, mưa đã biến đường phố thành sông, suối gây cách trở đi lại. Rất nhiều phương tiện, trong đó có ô tô bị ngập, chết máy đỗ giữa dòng nước.

Khu vực Cầu Chui- Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, nhiều phương tiện bị ngập -Ảnh: TL

Nhiều công trình, nhà cửa ở xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan bị ngập sâu -Ảnh: TL

Nhiều phương tiện giao thông phải quay đầu vì nước đã bủa vây khu dân cư Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn -Ảnh: TL

Khu vực cửa khẩu Cốc Nam, mưa to cũng gây ngập lụt, ảnh hưởng công việc giao thương biên giới -Ảnh: TL

Tại các huyện khác trên địa bàn tỉnh cũng cũng có hiện tượng tương tự, xuất hiện những nơi trũng, ngập sâu đến 4-5 mét. Hàng nghìn ha hoa màu, cây cối bị ngập úng, nguy cơ thối hỏng.

Tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, Tân Thanh (huyện Văn Lãng), mưa to cũng gây lũ lụt, cản trở công việc sinh hoạt của người dân cũng như giao thương buôn bán qua biên giới.

Bà Hoàng Thị Lý, sinh sống ở huyện Văn Quan chia sẻ: Quốc lộ 1B nối Lạng Sơn - Thái Nguyên bị chia cắt do nhiều khu vực trũng bị nước ngập sâu. Tại km 15 tuyến quốc lộ 1B thuộc thôn Chi Quan, xã Điềm He, Văn Quan do sạt lở đất hai bên đường, đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Lực lượng CSGT cùng cán bộ địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông, xử lý những điểm sạt lở, đảm bảo thông tuyến sớm nhất.

Tương tự, trên quốc lộ 1A tuyến Hà Nội- Lạng Sơn ở khu vực bản Thí, Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, mưa cũng làm sạt lở nhiều đoạn đường, đất tràn vào quốc lộ, gây cản trở giao thông trên tuyến. Mưa lớn, tạo dòng chảy lớn đã sói mòn nhiều nơi trên tuyến đường 279 đoạn qua khu vực đèo Bén, Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng làm hư hỏng lớp bê tông nhựa.

Mưa to nhiều ngày, gây sạt lở nhiều nơi ở tỉnh Lạng Sơn -Ảnh: TL

Nước tràn vào nhà dân ở huyện Bình Gia làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày -Ảnh: Nông Thị Phượng

Đặc biệt, tại khu vực huyện Bắc Sơn, có nhiều nơi vùng cao, đồng bào sinh sống ở vùng đồi núi, mưa lớn đã làm sạt lở đất, gây thiệt hại về người và của. Rạng sáng 10/5, gia đình của chị Triệu Thị L, trú tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn có 5 người đang ở nhà thì bỗng nhiên một lượng lớn đất đồi đã sạt lở vào ngôi nhà, khiến chị L bị vùi lấp và tử vong.

Theo thông tin của đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn lượng mưa đo được tại tỉnh Lạng Sơn từ tối ngày 9/5/2022 đến rạng sáng ngày 10/5/2022 tại một số địa phương như sau: Bắc Sơn 216 mm, Bình Gia 180 mm, Thất khê 58m, Thành phố Lạng Sơn 116 mm, Đỉnh núi Mẫu Sơn 67 mm, Đình Lập 72 mm…

Nguồn: https://tienphong.vn/lang-son-ngap-lut-sat-lo-dat-o-nhieu-noi-mot-nguoi-tu-vong-post1437179.tpoNguồn: https://tienphong.vn/lang-son-ngap-lut-sat-lo-dat-o-nhieu-noi-mot-nguoi-tu-vong-post1437179.tpo