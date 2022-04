Quảng Trị mưa lớn: Sạt lở trên QL9, sẵn sàng sơ tán gần 5.000 hộ dân

Mưa lớn khiến đoạn Km54 QL9 qua Quảng Trị sạt lở nghiêm trọng, có thể phải sơ tán gần 5.000 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngày 1/4, Chi cục Quản lý đường bộ II.5 (Cục Quản lý đường bộ II) cho biết, đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Km 54 Quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn Đakrông, Quảng Trị.

Sạt lở ở Km54 khiến giao thông bị ách tắc

Cụ thể, công trình gia cố ta luy âm, bạt ta luy dương đoạn từ Km54+190 - Km54+455, Quốc lộ 9 đang được triển khai thi công. Tuy nhiên, do mưa lớn trên địa bàn đã khiến khu vực này xảy ra tình trạng sạt lở. Khối lượng đất đá ở mái ta luy dương đổ sạt xuống chắn ngang, thu hẹp 1/2 mặt đường khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Ngay sau đó, đơn vị thi công (Công ty CPQL&XDĐB Quảng Trị) nhanh chóng bố trí nhân lực, máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, khơi thông, giải phóng mặt đường. Đến khoảng 10h30 cùng ngày 1/4, cơ bản đã thông xe cả 2 làn đường.

Máy móc được huy động đến hiện trường hót dọn, khắc phục điểm sạt lở

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến cây xanh ở tuyến đường Trần Hưng Đạo (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) bị bật gốc, đè trúng 1 ô tô và xe máy khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, địa phương đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm. Riêng phía nam có mưa to, nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, nhất là A Vao 130.8 mm, Tà Rụt 137.4 mm và Tà Long 137.8 mm. Mực nước trên các sông đang ở mức dưới báo động 1.

Cây xanh đổ gãy, đè trúng ô tô và xe máy

Tại địa bàn huyện Đakrông, tràn Ba Lòng và tràn Tà Rụt - A Vao ngập khoảng 0,3m; tràn Ly Tôn ngập khoảng 0,5m. Ngoài ra, tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là 2.489 chiếc với 7.056 thuyền viên đã vào neo đậu tại các bến.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị đã gửi văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ, sạt lở đất.

Các địa phương đã triển khai cắt cử lực lượng trực canh, đặt barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn đang ngập và có nguy cơ ngập, nước chảy xiết. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh phương án, sẵn sàng sơ tán 4.914hộ/15.679 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/quang-tri-mua-lon-sat-lo-tren-ql9-san-sang-so-tan-gan-5000-ho-dan-d547684.html