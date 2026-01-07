Trong một khu rừng của tỉnh Ninh Bình, phát hiện hai mẹ con loài sơn dương đang đi dạo

Công nghệ hiện đại "vây bắt" khoảnh khắc loài sơn dương quý hiếm

Đại diện Trung tâm Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu (CEREC) cho biết, sau một thời gian dài triển khai điều tra đa dạng sinh học tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Đồng Thái (tỉnh Ninh Bình), các chuyên gia đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Sơn dương, con động vật hoang dã quý hiếm xuất hiện trong rừng tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CEREC cung cấp

Trong cuộc khảo sát kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, các nhà sinh học đã sử dụng tàu bay tầm nhiệt không người lái để quét qua các dãy núi đá vôi hiểm trở.

Kết quả, đoàn khảo sát không chỉ ghi nhận loài voọc mông trắng, loài linh trưởng đặc hữu cực kỳ nguy cấp, mà còn phát hiện loài sơn dương (tên khoa học là Capricornis maritimus).

Sơn dương là loài động vật thuộc họ trâu bò, thuộc bộ ngón chẵn.

Được biết, sơn dương là loài thú cỡ lớn, con trưởng thành nặng hơn 150 kg, toàn thân phủ lông dày, sừng ngắn (10–15 cm) cong về phía sau, đuôi rất ngắn.

Ông Tilo Nadler, chuyên gia của CEREC chia sẻ: "Quá trình khảo sát bằng tàu bay tầm nhiệt đã phát hiện cá thể sơn dương mẹ đang đi cùng với con non. Đây là bằng chứng thép xác nhận sự sinh sản và phát triển tự nhiên của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này ngay trong khu rừng”.

Bằng chứng xác thực từ bẫy ảnh có sự xuất hiện của sơn dương

Để củng cố thêm dữ liệu, các nhà khoa học đã đặt bẫy ảnh dưới mặt đất trong nhiều tháng. Anh Nguyễn Thanh Phương, nhà sinh học trực tiếp thực hiện khảo sát, cho biết kết quả thu được rất khả quan với 12 loài thú và 15 loài chim được ghi nhận.

Đặt bẫy ảnh ghi lại hoạt động của nhiều loài động vật quý hiếm trong rừng ở Ninh Bình.

"Hình ảnh loài sơn dương xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần tại hai trạm bẫy ảnh khác nhau.

Điều này minh chứng rằng phát hiện bằng tàu bay tầm nhiệt trước đó là hoàn toàn chính xác và khu rừng này thực sự là môi trường sống ổn định của chúng", anh Phương khẳng định.

Voọc mông trắng kiếm ăn trên dãy núi đá vôi hiểm trở tại khu vực rừng phòng hộ xã Đồng Thái.

Sơn dương vốn là loài vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam, được xếp vào nhóm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Tại Việt Nam, số lượng loài này đang suy giảm nghiêm trọng do tình trạng săn bắn trái phép và môi trường sống bị thu hẹp, chia cắt.

Việc tìm thấy quần thể có khả năng sinh sản tại khu rừng phòng hộ xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng cho công tác bảo tồn.

Đề xuất thành lập Khu bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã ở Đồng Thái

Dựa trên những phát hiện quan trọng về các loài quý hiếm như: Voọc mông trắng và sơn dương, các chuyên gia của CEREC nhận định khu vực rừng Đồng Thái (Ninh Bình) có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt cao.

Khu rừng xã Đồng Thái, nơi được phát hiện có nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm. Ảnh: Thanh Phương

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, các nhà khoa học đề nghị tỉnh Ninh Bình cần sớm xem xét, thành lập Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh tại đây.

Việc này không chỉ giúp bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tận diệt, mà còn tạo tiền đề để địa phương phát triển du lịch sinh thái bền vững, gắn liền với bảo tồn thiên nhiên.