Làm rõ thông tin xe cứu thương bị CSGT Gia Lai xử phạt

Ngày 11/11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã làm rõ thông tin xe cấp cứu bị xử phạt khi đang chở bệnh nhân đi trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin xe cấp cứu có đầy đủ giấy xác nhận, giấy ra viện khi đi đường vẫn bị xử phạt 2 lỗi vi phạm.

Sau khi mời tài xế lên làm việc, đối chiếu các giấy tờ liên quan Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định không xử phạt với xe cứu thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc. Theo đó, trưa 6/8, hệ thống camera giám sát, Phòng CSGT Gia Lai ghi nhận ô tô BKS 47A-449.xx lưu thông trên Quốc lộ 19, đoạn qua xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h.

Ngày 8/8, Phòng CSGT Gia Lai đã gửi thông báo vi phạm, hướng dẫn chủ phương tiện liên hệ cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Trong quá trình làm việc, lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ, đồng thời hướng dẫn bổ sung tài liệu cần thiết để xác minh các điều kiện pháp lý liên quan.

Phòng CSGT Gia Lai cũng phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh thông tin về giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Ngày 6/11, tài xế Trần Phước T. đã đến làm việc và cung cấp các giấy tờ liên quan. Qua đối chiếu hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh của Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng CSGT Gia Lai đã quyết định không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện nêu trên, chuyển trạng thái vi phạm trên hệ thống theo đúng quy định.

Theo Phòng CSGT Gia Lai, việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera không chỉ dừng lại ở khâu ghi nhận hình ảnh, thông số vi phạm mà còn phải trải qua quá trình kiểm tra, đối chiếu, xác minh các tình tiết liên quan trước khi đưa ra quyết định xử lý. Mọi trường hợp đều phải được xem xét trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật; không bỏ lọt vi phạm nhưng cũng không xử phạt khi chưa đủ căn cứ pháp lý.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu được hưởng quyền ưu tiên khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, trong đó có việc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên đúng quy định. Tuy nhiên, quyền ưu tiên không đồng nghĩa với việc được tùy ý vi phạm các quy tắc giao thông.

Các cơ sở y tế, đơn vị quản lý phương tiện cần thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng xe cứu thương, thiết bị phát tín hiệu ưu tiên, thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh người lái xe; người điều khiển phương tiện phải kiểm soát tốc độ, chú ý quan sát, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị mỗi người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động phản ánh vi phạm qua các kênh thông tin chính thức, đồng thời phát huy trách nhiệm trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, kỷ cương.