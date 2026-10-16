Bị xử phạt vi phạm giao thông, tài xế tiếc tiền phạt đăng tin sai sự thật về CSGT

Sáng 16/10, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh mạng (PA05) mời làm việc với tài xế Nguyễn Văn N. (SN 1996, quê TP.Cần Thơ) sau khi người này đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng uy tín lực lượng CSGT.

Tài xế Nguyễn Văn N. tại buổi làm việc với Đội CSGT Rạch Chiếc. Ảnh: Đăng Khôi.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện tài khoản facebook “N.N” đăng tải hình ảnh biên bản vi phạm hành chính kèm theo nội dung không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã xác định và mời tài xế Nguyễn Văn N. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, N. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nam tài xế viết cam kết không tái phạm. Ảnh: Đăng Khôi.

N. làm việc với CSGT. Ảnh: Đăng Khôi.

Tài xế N. khai nhận, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7/10, N. điều khiển xe tải mang biển số 50H-487.99 lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Khi đến trụ đèn T11, phường Tân Đông Hiệp, N. dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng xe và đỗ xe nên bị cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, do tiếc số tiền bị xử phạt, tối ngày 13/10, N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh biên bản vi phạm hành chính kèm theo nội dung không đúng sự thật về lực lượng CSGT.

Tại buổi làm việc, Nguyễn Văn N. thừa nhận cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc đã thực hiện đúng quy trình, không có hành vi nhũng nhiễu. Đương sự trình bày bản thân chỉ học hết lớp 2, trình độ nhận thức còn hạn chế; gia đình khó khăn, việc đăng bài xuất phát từ cảm xúc nhất thời, đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, nhận thức được hành vi của mình là sai và viết cam kết không tái phạm.