Lâm Đồng thiệt hại 1.000 tỉ đồng do mưa lũ

Trưa 21-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường.

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp tại 40 xã, phường

Theo đó, những ngày qua trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to, lũ trên các sông vượt báo động 3. Đặc biệt, từ ngày 15 đến ngày 20-11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, ảnh hưởng tới 40/102 xã, phường.

Tính đến ngày 20-11, mưa lũ làm 19 người chết, 6 người mất tích. Hơn 400 nhà hư hỏng hoàn toàn, hơn 13.800 nhà bị tốc mái, hư hại. Có hơn 85.700 lượt nhà bị ngập, hơn 12.800 hộ bị cô lập và lũy kế hơn 15.300 lượt hộ bị di dời.

Bên cạnh đó, hơn 120.600 ha cây trồng, hơn 17.700 lồng bè, hơn 950 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 500 tàu đánh bắt hải sản bị hư hỏng. Nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực... bị hư hỏng. Mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tập trung mọi nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả sau bão…