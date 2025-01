Lái xe uống rượu say nằm ngủ ở lề đường bị phạt kịch khung

Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19/1, tại khu vực đường gom thuộc tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện một người điều khiển xe mô tô say rượu và nằm ngủ bên lề đường.

Người vi phạm được xác định là anh Nguyễn Văn T (SN 1984, trú tại Nà Nhừ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An Cao Bằng). Anh T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11H1-177.XX. Khi làm việc với lực lượng chức năng, anh T vẫn trong tình trạng không tỉnh táo, nồng độ cồn đo được lên tới 0,876 miligam/1 lít khí thở, vượt mức cao nhất theo quy định.

Công an kiểm tra nồng độ cồn anh T.

Theo lời khai, anh T và bạn bè cùng công ty uống rượu từ sáng sớm. Do quá say, trên đường điều khiển xe trở về, anh đã ngủ ngay bên lề đường từ 8 giờ sáng và bị phát hiện lúc 12 giờ 30 phút ngày 19/1. Qua kiểm tra, anh T không xuất trình được các giấy tờ liên quan như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tổ công tác đã lập biên bản và xử lý nghiêm trường hợp này với các lỗi vi phạm: Điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (kịch khung xử phạt); không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe; không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Sau khi xử lý, tổ công tác yêu cầu anh T liên hệ người thân hoặc bạn bè để đưa về phòng trọ, bảo đảm an toàn.