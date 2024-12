Vụ ô tô tông tử vong bé 17 tháng: Người điều khiển xe máy có phải liên đới chịu trách nhiệm?

Chiều 21/12, ô tô do ông Nguyễn Khương D. (30 tuổi, cán bộ Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển tới khu vực tổ 10 phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, thì bất ngờ gặp một xe máy đi ngược chiều đang sang đường. Tài xế đánh lái tránh xe máy thì lao thẳng vào ngôi nhà ven đường khiến một bé gái 17 tháng tuổi tử vong. Sau vụ tai nạn, vợ ông D. nhận là người lái xe nhưng qua xác minh, Công an TP Tuyên Quang xác định ông D. mới là người cầm lái. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh làm rõ.